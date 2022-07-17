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    Новини

    Зеленський відповів Медведєву на заяву про «судний день для України»

    Зеленський заявив про судний день для Росії - Зеленський відповів Медведєву на заяву про «судний день для України»
    Зеленський заявив про судний день для Росії
    фото: Офіс президента

    Президент заявив, що Росія вже давно йшла до статусу держави-терориста і до спеціального трибуналу

    Президент Володимир Зеленський назвав цинічною заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про «судний день для України». Про це Зеленський сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні до українців.

    Нагадаємо, Медведєв на зустрічі з ветеранами у Волгограді заявив, що Україну чекає «судний день» в разі нападу на окупований Росією Крим.

    Зеленський нагадав, що вона прозвучала в день збиття Росією малазійського «Боїнга» у Донецьку.

    «Сьогодні з Росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про нібито «судний день» для України. Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування, але погляньте наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні – у чергову річницю знищення Росією у небі над українським Донбасаом малазійського боїнгу. 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму, 80 дітей, громадяни 10 держав», – сказав президент.

    Він заявив, що Росія вже давно йшла до статусу держави-терориста і до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України.

    «Це для Росії буде судний день і не в переносному значенні, а буквально», – наголосив Зеленський.

    Нагадаємо, що Дмитро Медведєв, який нині займає посаду заступника голови Радбезу РФ, заявив – у випадку звільнення Криму на Україну, мовляв, очікує апокаліпсис.

    Також він висловив упевненість, що усі цілі, поставлені перед «спеціальною військовою операцією» (так в Росії влада називає війну, розпочату нею 24 лютого – ред.), будуть досягнуті.

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    Теги: Крим росія окупанти війна Дмитро Медведєв Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Зеленський відповів Медведєву на заяву про «судний день для України»