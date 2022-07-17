Зеленський відповів Медведєву на заяву про «судний день для України»

Зеленський заявив про судний день для Росії

Президент заявив, що Росія вже давно йшла до статусу держави-терориста і до спеціального трибуналу

Президент Володимир Зеленський назвав цинічною заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про «судний день для України». Про це Зеленський сказав у своєму традиційному вечірньому зверненні до українців.

Нагадаємо, Медведєв на зустрічі з ветеранами у Волгограді заявив, що Україну чекає «судний день» в разі нападу на окупований Росією Крим.

Зеленський нагадав, що вона прозвучала в день збиття Росією малазійського «Боїнга» у Донецьку.

«Сьогодні з Росії прозвучала чергова не дуже твереза заява про нібито «судний день» для України. Звичайно, ніхто не сприйматиме такого залякування, але погляньте наскільки цинічно говорити таке саме сьогодні – у чергову річницю знищення Росією у небі над українським Донбасаом малазійського боїнгу. 298 людей були вбиті в очевидному акті тероризму, 80 дітей, громадяни 10 держав», – сказав президент.

Він заявив, що Росія вже давно йшла до статусу держави-терориста і до спеціального трибуналу, який точно відбудеться щодо російської агресії проти України.

«Це для Росії буде судний день і не в переносному значенні, а буквально», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що Дмитро Медведєв, який нині займає посаду заступника голови Радбезу РФ, заявив – у випадку звільнення Криму на Україну, мовляв, очікує апокаліпсис.

Також він висловив упевненість, що усі цілі, поставлені перед «спеціальною військовою операцією» (так в Росії влада називає війну, розпочату нею 24 лютого – ред.), будуть досягнуті.