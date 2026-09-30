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Наталія Ємченко Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ

Стратегія Росії щодо Києва. Як не допустити катастрофи: порядок дій для кожного

glavcom.ua
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Головне – обʼєднуйтеся, обʼєднуйтеся в малі групи і не будьте самі

Стратегія росіі щодо Києва на цю зиму заявлена і зрозуміла – помістити місто на лінію вогню + створити гуманітарному катастрофу =  зробити його непридатним для життя

Про лінію вогню вже технологічно зрозуміло як – принаймні станом  на зараз

Про гуманітарну катастрофу – окрема розмова. Дуже важлива і базована  на досвіді

Бо у російської імперії є ціла технологія, обширна практика  і це саме те, що вони робили в Маріуполі

***

І щоб катастрофи не допустити – потрібно логіку ворога і технологію зрозуміти. І разом із своїм колом підготуватися – якщо залишаєтеся в Києві.

1. Звʼязок

Що робити? Бекапи своїх даних  і старлінк.

2. Телебачення + інші канали звʼязку

Що робити?  Радіо приймачі + п.1.

3. Вода + каналізація (ближче до холодів)

Що робити? Водою запастися, із каналізацією – питання.

4. Логістика (вокзали, локомотиви, парки громадського транспорту, вузькі місця на великих трасах)

Що робити? Уникати там де можливо транспортних вузлів, мати машину, а краще свою і декілька друзів з. Завантажити оф лайн карти і мати атласи. Покататися другорядними виїздами з міста.

5. Тепло

Що робити знаємо.

6. Світло

Що робити знаємо.

7.  Паливо

Що робити? Моніторити інформацію від мереж – вони будуть шукати рішення.

8. Їжа

Що робити? Запастися. Вдумливо.

9. Ліки

Що робити? Запастися + мати дуже добру аптечку в машині.

10. Лікарі і лікарні

Що робити? Мати сімейних лікарів онлайн + думаю мають зʼявитися якісь мобільні рішення.

Пройти курси першої допомоги і так меду.

А, і купити і в машину, і в квартиру вогнегасники.

І навчитися ними користуватися.

І головне – обʼєднуйтеся, обʼєднуйтеся в малі групи і не будьте самі.

***

Звʼязок і медіа – зазвичай серед перших, бо це дезорієнтує людей і ускладнює доступ до всього іншого

Пишу, щоб зафіксувати і намір, і логіку терору (бо це саме терор, на націлений на страждання і вбивство людей).

Це  дуже в дусі російської імперії – переживши одну з найстрашніших гуманітарних блокад і трагедій в 20-му сторіччі, знову і знову намагатися створити її для інших.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: тероризм війна Київ столиця

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