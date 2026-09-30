Стратегія Росії щодо Києва. Як не допустити катастрофи: порядок дій для кожного
Головне – обʼєднуйтеся, обʼєднуйтеся в малі групи і не будьте самі
Стратегія росіі щодо Києва на цю зиму заявлена і зрозуміла – помістити місто на лінію вогню + створити гуманітарному катастрофу = зробити його непридатним для життя
Про лінію вогню вже технологічно зрозуміло як – принаймні станом на зараз
Про гуманітарну катастрофу – окрема розмова. Дуже важлива і базована на досвіді
Бо у російської імперії є ціла технологія, обширна практика і це саме те, що вони робили в Маріуполі
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І щоб катастрофи не допустити – потрібно логіку ворога і технологію зрозуміти. І разом із своїм колом підготуватися – якщо залишаєтеся в Києві.
1. Звʼязок
Що робити? Бекапи своїх даних і старлінк.
2. Телебачення + інші канали звʼязку
Що робити? Радіо приймачі + п.1.
3. Вода + каналізація (ближче до холодів)
Що робити? Водою запастися, із каналізацією – питання.
4. Логістика (вокзали, локомотиви, парки громадського транспорту, вузькі місця на великих трасах)
Що робити? Уникати там де можливо транспортних вузлів, мати машину, а краще свою і декілька друзів з. Завантажити оф лайн карти і мати атласи. Покататися другорядними виїздами з міста.
5. Тепло
Що робити знаємо.
6. Світло
Що робити знаємо.
7. Паливо
Що робити? Моніторити інформацію від мереж – вони будуть шукати рішення.
8. Їжа
Що робити? Запастися. Вдумливо.
9. Ліки
Що робити? Запастися + мати дуже добру аптечку в машині.
10. Лікарі і лікарні
Що робити? Мати сімейних лікарів онлайн + думаю мають зʼявитися якісь мобільні рішення.
Пройти курси першої допомоги і так меду.
А, і купити і в машину, і в квартиру вогнегасники.
І навчитися ними користуватися.
І головне – обʼєднуйтеся, обʼєднуйтеся в малі групи і не будьте самі.
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Звʼязок і медіа – зазвичай серед перших, бо це дезорієнтує людей і ускладнює доступ до всього іншого
Пишу, щоб зафіксувати і намір, і логіку терору (бо це саме терор, на націлений на страждання і вбивство людей).
Це дуже в дусі російської імперії – переживши одну з найстрашніших гуманітарних блокад і трагедій в 20-му сторіччі, знову і знову намагатися створити її для інших.
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