Духовна хвороба Росії

Боротьба проти російської агресії має полягати не лише у фізичному спротиві нападнику

Біснування є важким духовним розладом, коли один або кілька злих духів втручаються у зв’язок душі з тілом, безпосередньо змушуючи тіло виконувати те, чого бажають вони, а не людська особистість. Зовнішньо біснування виявляється у цілком незвичайній для людини поведінці, як от бачимо на прикладі двох згаданих у Євангелії осіб: вони мали особливу лютість та жили в гробах, тобто у природних чи рукотворних печерах, де юдеї ховали тіла мерців.

Всі ми та весь світ зараз є свідками особливого виду біснування. Бо війна, яку розв’язала і веде Росія – це не лише реальність історична, сукупність злих вчинків багатьох людей на чолі з кремлівським тираном, але також і реальність духовна, яку можна оцінити як прояв одержимості, бісівської люті та жаги вбивства. Диявол, як свідчить Сам Господь, «людиновбивцею був споконвіку і не стоїть в істині, бо істини немає в ньому. Коли він говорить неправду, від себе говорить, бо він неправдомовець і батько неправди» (Ін. 8: 44). Хіба відверта, цинічна, свідома брехня, якою кривавий Кремль затопив свою країну та намагається в ній потопити весь світ – не вияв дії духа лукавого, стани – батька брехні? Хіба лютість, жорстокість та немилосердність, з якою російські вбивці нищать наш народ – не вказують на бісівську злобу, як на джерело цих сатанинських справ?

Можливо для людей невіруючих чи для засліплених баснями про «русскій мір» цей зв’язок і не видається очевидним. Однак нам він здається цілком явним. А це спонукає нас до висновку, що боротьба проти російської агресії має полягати не лише у фізичному спротиві нападнику, але і в опорі духовному. Цим опором є наші сердечні, щирі молитви, наше власне виконання Господніх заповідей, які зводяться в сутності своїй до заклику жертовно любити Бога і любити ближнього.

Не кожен може захищати Матір-Україну зі зброєю в руках. Але кожен з нас, християн, не лише може, але і зобов’язаний захищати її від бісівського озлоблення кремлівської тиранії тією зброєю проти роду диявольського, яку дав усім нам Господь – молитвою та богоугодними ділами.

І ми віримо, ми впевнені, що як найлютіші біси були вигнані Господом, про що чуємо сьогодні з Євангелія, так і нинішнє біснувате озлоблення російських агресорів буде подолане, переможене, а самі вони – будуть вигнані геть з нашого дому.

Нехай з волі Божої день цей наблизиться!

Джерело: блог Митрополита Епіфанія

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