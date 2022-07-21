Воїн, який втратив ногу в бою, освідчився коханій і розчулив мережу (відео)

Кохана всіма силами підтримувала хлопця та допомагала йому швидше одужати і виписатися з лікарні

Кохана всіма силами підтримувала хлопця та допомагала йому швидше одужати і виписатися з лікарні

Побратими бійця, що залишилися на фронті, передали йому вітання з передової

Український військовий Роман Добряк, який втратив ногу на передовій, зробив пропозицію коханій Юлії Матущак. Дівчина, що підтримувала та допомагала обранцю в найважчі часи, сказав «так».

За кілька годин ролик в Instagram героя набрав понад два мільйони переглядів і сотні коментарів від зворушених користувачів. Вони зізналися, що романтичний момент розчулив до сліз.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roman Dobryak (@dobryakproduction)

Побратими бійця, що залишилися на фронті, передали йому вітання з передової – послали в небо автоматну чергу на честь створення нової сім'ї.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Roman Dobryak (@dobryakproduction)

У коментарях пару привітали розчулені українці, серед яких була співачка Злата Огнєвіч та музикант Tricky Nicki.

«Вітаю», «До сліз. Щастя вам,та всього найкращого», «До сліз радощів за цього сміливого хлопця як у бою, так і у житті», «Це наймиліше, що я бачила останнім часом», «Ви неймовірні! Будьте щасливі та одужуйте», – ідеться в повідомленнях.

Роман Добряк отримав поранення в травні цього року. За словами воїна, ногу він втратив на полі бою, коли ворожий танк обстріляв його позиції.

Кохана всіма силами підтримувала хлопця та допомагала йому швидше одужати і виписатися з лікарні.

Нагадаємо, що за перші два тижні російсько-української війни в Україні зареєстрували майже 4 тис. нових сімейних пар. Іноді молодятам доводилося брати шлюб навіть у підвалах.

Скажімо, 6 березня у Києві поруч із блокпостом обвінчалися бійці столичної територіальної оборони Леся та Валерій. Молодят прийшов привітати міський голова столиці Віталій Кличко.

Із 7 березня в Україні дозволено реєструвати шлюби без присутності наречених з числа військовослужбовців.

19 березня у Києві побралися двоє українських військовослужбовців, Андрій та Ірина. Засвідчив факт укладання цього шлюбу та привітав наречених сам Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний.

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