Чому Зеленському не дали виступити на саміті Меркосур

Мистецтво дипломатії полягає в тому, щоб будь-яку ситуацію обернути на свою користь

Існує залізне армійське правило: командир не повинен віддавати підлеглим наказ, який ті не в змозі виконати. Вони його все одно не виконають, а авторитет командира похитнеться. Втім, це армійське правило спрацьовує і в цивільному житті.

Президенту України відмовили у виступі на саміті Меркосур (Аргентина, Бразилія, Парагвай, Уругвай), посилаючись на правило консенсусу. Я не знаю, хто подав ідею виступу. Як фахівець я не радив би цього робити. Бо спочатку треба було проаналізувати, як голосували зазначені країни всі резолюції Генеральної асамблеї ООН з українських питань після агресії Росії. Починаючи з резолюції № 68/262 від 27 березня 2014 року «Про територіальну цілісність України», коли чотири означені країни утрималися. І закінчуючи резолюцією Генасамблеї ООН від 7 квітня цього року «Про тимчасове позбавлення прав Росії в Раді ООН з прав людини», яку підтримали три з чотирьох країн-учасниць Меркосур (крім Бразилії). Отже, хоча представник держави-господаря саміту відмовився назвати країну, що завадила консенсусу, неважко здогадатися, що це Бразилія.

Підтверджує це і та обставина, що, дізнавшись про ініціативу української сторони щодо виступу, президент Бразилії заявив про свою можливу неучасть у саміті. Чи можна було це передбачити? Звичайно, з огляду на особистість президента Жаїра Болсонару, участь Бразилії в угрупованні БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, ПАР) та особливості російсько-бразильських двосторонніх відносин, значне місце в яких належить співробітництву у військово-технічній та космічній галузях. До цього слід додати ще й зацікавленість Бразилії в російських мінеральних добривах та бонуси, які отримує Бразилія (як і Аргентина) від накладених на Росію санкцій. Плюс клубок суперечностей між країнами-учасницями Меркосур, що переживає зараз не найкращі часи.

Мистецтво дипломатії полягає в тому, щоб будь-яку ситуацію обернути на свою користь. А математика нас вчить, що від'ємний результат – теж результат. Чи варто робити якісь оргвисновки стосовно ініціаторів виступу, що не відбувся? Ні. Висновки слід робити стосовно Бразилії, причому такі, які могли б стати уроком для інших країн, що можуть піддаватися російським впливам. Передусім з допомогою союзників слід ретельно відстежувати можливі спроби Бразилії постачати Росії підсанкційні товари (передусім військового та подвійного призначення) і в разі виявлення таких домагатися її покарання. Варто також вже зараз укласти список країн, фірмам яких буде заборонено брати участь у відбудові України. А ще варто фахово та неупереджено проаналізувати причини й наслідки провалу українсько-бразильської космічної програми, від якої Бразилія відмовилася – випадково чи ні – в 2015 році, тобто через рік після російської агресії проти України.

А взагалі краще не припускатися помилок, ніж потім на них вчитися. І це стосується не лише українсько-бразильських відносин.

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