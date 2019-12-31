Маємо самі себе налаштовувати на добро, щоб 2020 рік був для нас щасливим

Для кожного з нас рік, який завершується, був багатий на різноманітні події: на радість і сум, на здобутки і втрати, були добрі і, як ми звикли казати, погані дні…

Але, за словами святителя Іоана Золотоустого, день буває поганий чи хороший не за своєю природою, а через нашу щирість чи байдужість. Бо день від дня нічим не відрізняється, і якщо ми робимо добро, то для нас день буде добрим та корисним, якщо ж ні – то поганим і матиме відповідні наслідки. Коли ми пам’ятатимемо про це і налаштовуватимемо себе на добро, звершуючи кожного дня молитви й справи милосердя, то не тільки один день, а весь рік буде для нас щасливим, бо буде духовно корисним.

Вступаючи у новоліття, зосередьмо нашу увагу на щирій подяці Господу за всі Його благодіяння, якими Він обдарував кожного з нас, давши нам кожен день нашого життя, наших близьких, рідних, друзів, дах над головою і їжу на столі. Просімо у Нього, щоб Він простив гріхи, вчинені за прожитий час, зглянувся на нас і благословив рік, що наступає, миром і благополуччям: Владико, Господи Боже наш, Джерело життя і безсмертя, всього творіння видимого і невидимого Творче, Ти пори року Своєю владою призначив і керуєш всім премудрим і всеблагим Твоїм Промислом. Дякуємо за милосердя Твоє, що подавав нам в минулі роки життя нашого, молимо Тебе, Всещедрий Господи: благослови вінець наступаючого року Твоєю благістю; збережи Україну нашу, владу і військо її. Даруй блага Твої і всім людям Твоїм, здоров’я, спасіння і в усьому добрий успіх. Церкву Твою святу, місто це і всі міста і країни від всякої злої напасті визволи, мир і спокій їм даруй; Тобі, Безначальному Отцю з Єдинородним Твоїм Сином, з Всесвятим і Животворчим Твоїм Духом, в Єдиному єстві славимому Богу, завжди подяку приносити, і пресвяте ім’я Твоє оспівувати сподоби нас. Амінь.

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