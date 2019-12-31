Українські рятувальники перейшли на «святковий» режим роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ДСНС

На період свят у системі ДСНС на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки

Органи управління та формування ДСНС переведені на посилений режим несення служби.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

«У період святкування новорічних та Різдвяних свят, рятувальники у посиленому режимі забезпечують захист населення і територій держави від надзвичайних ситуацій та пожеж. Зокрема, у період з 29 грудня по 2 січня та з 4 до 8 січня 2020 року органи управління та формування Служби переведені на посилений режим несення служби», - зазначається у повідомленні.

У цей час забезпечується посилений моніторинг техногенної та пожежної безпеки та організовано взаємодію з місцевими органами влади, територіальними органами Нацполіції, регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної і пожежної безпеки на задіяних об'єктах та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій.

На період свят у системі ДСНС на цілодобовому чергуванні перебувають близько 7 тис. чоловік особового складу та 2 тис. одиниць пожежно-рятувальної і спеціальної техніки. У разі ускладнення ситуації передбачено збільшення чисельності сил і засобів ДСНС понад 13 тис. чоловік і 3 тис. 700 одиниць техніки.