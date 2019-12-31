Рятувальники нагадали українцям правила безпечного святкування Нового року
Варто дотримуватися простих правил, тоді свято пройде без неприємних пригод
У Державній службі з надзвичайних ситуацій нагадали правила безпечного святкування Нового року.
Так, рятувальники рекомендують не ставити ялинку у проходах чи аварійних виходів, не прикрашати її ватою, легкозаймистими матеріалами, свічками чи пошкодженими гірляндами.
Також у ДСНС просять слідкувати за дітьми та не дозволяти їм гратися з піротехнікою чи відкритим вогнем біля ялинки.
Отже, варто просто дотримуватися простих правил, тоді свято пройде без неприємних пригод:
• Не допускається встановлення «зеленої красуні» у проходах та біля виходів;
• Ялинка має бути надійно закріплена на стійкій основі;
• Заборонено використовувати свічки для її прикрашання;
• Не можна також прикрашати ялинку ватою та легкозаймистими матеріалами;
• Якщо новорічна гірлянда не має сертифікації, пошкоджена, або низькоякісна — нею також заборонено прикрашати ялинку.
• Особливо пильно необхідно стежити за дітьми та не дозволяти їм гратися з піротехнікою, відкритим вогнем біля новорічного дерева.
У новорічну ніч 31 грудня синоптики обіцяють мокрий сніг по всій території України, крім півдня та сходу, а також сильні пориви вітру.
Також нагадамо, що в Україні на 31 грудня оголосили штормове попередження.