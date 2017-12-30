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    Думки вголос

    Телевізор та Новий рік: з останнім ударом годинника магія закінчилася

    Ми прийшли до висновку, що потворність заворожує і змирилися
    Мовою оригіналу Все началось с того, что нам с Oksana Rage хотелось встретить Новый год по-домашнему, завернувшись в пледик перед телевизором. И поначалу все было хорошо – и уют, и пледик, и даже телевизор. Последний чередовал картинки мультиков, Квартала и Олега Винника, выступал в роли отличного осветительного прибора и не мешал
    • Євгенія Мазур

      Журналіст

    • Сьогодні, 18:16
    • Розсилка

    Ми прийшли до висновку, що потворність заворожує і змирилися

    Мовою оригіналу

    Все началось с того, что нам с Oksana Rage хотелось встретить Новый год по-домашнему, завернувшись в пледик перед телевизором. И поначалу все было хорошо – и уют, и пледик, и даже телевизор. Последний чередовал картинки мультиков, Квартала и Олега Винника, выступал в роли отличного осветительного прибора и не мешал общению. Но с последним ударом часов магия закончилась, и телевизор превратился в тыкву.

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    Тыква показала сначала Интер с поющей что-то украинско-душевное Повалий. Мы озадачились и ушли гулять по эфирам. NewsOne показывал Савченко, которая подводила итоги года. На 112 – Рабинович вспоминал пухлому дяде в синтетическом белом кудрявом парике, как мечтал выпить на 9 мая 100 грамм за ветеранов в прямом эфире и таки выпил, прорвавшись через редакторов. Потом Рабинович прибухнул уже в новогоднем эфире с искусственно закудрявленным дяденькой, который, как выяснилось, изображал снеговика. Потом еще на разных каналах обнаружились загадочные песнопения при участии детей и без них, распродажи уникальных украшений, записи бесед с какими-то околополитическими персонажами. Потом – древние интеровские мюзиклы времен моего отрочества. Потом мы пришли к выводу, что уродство завораживает и смирились. 

    Душевность праздника это нам не испортило, но тем для общения прибавило. Если в телевизоре такой движ происходит регулярно, то это же многое обьясняет....

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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