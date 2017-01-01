Стало відомо, за скільки Яценюк продав свою частку телеканалу «Еспресо»

У Яценюка запевняють, що угоду про продаж було укладено «без жодних схем оптимізації податків та використання офшорних компаній»

Колишній прем’єр-міністр, лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк продав 30-відсоткову частку телеканалу «Еспресо» американській компнії за 1 млн 465 тис 281 доларів США. Про це у Facebook повідомила прес-секретар політика Ольга Лаппо. «Вартість угоди з американською компанією Atmosphere Entertainment INC,



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Фото: Главком Арсеній Яценюк

У Яценюка запевняють, що угоду про продаж було укладено «без жодних схем оптимізації податків та використання офшорних компаній»

Колишній прем’єр-міністр, лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк продав 30-відсоткову частку телеканалу «Еспресо» американській компнії за 1 млн 465 тис 281 доларів США.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар політика Ольга Лаппо.

«Вартість угоди з американською компанією Atmosphere Entertainment INC, створеною у штаті Нью-Йорк, США, - 1 млн 465 тис 281 доларів США. Угоду укладено абсолютно прозоро - без жодних схем оптимізації податків та використання офшорних компаній. Усі фінансові транзакції пройшли перевірку у відповідних банках Сполучених Штатів Америки та України», - написала вона.

Як зазначила прес-секретар, податки, які надійдуть до державного бюджету, становитимуть близько 7 млн грн.

За словами Лаппо, опціон на придбання 30-відсоткової частки у статутному капіталі ТОВ «Аста Фінанс» (юридичної особи, що володіє 100 % ТОВ «Голдберрі», яке здійснює мовлення під логотипом «Еспресо») було укладено Арсенієм Яценюком зі співзасновницею каналу Ларисою Княжицькою ще 2013 року - у час, коли канал тільки починав свою діяльність. Це було відображено в електронній декларації Яценюка за 2016 рік.

Як повідомляв «Главком», 30 грудня стало відомо, що у структурі власності телеканалу «Еспресо» відбулися зміни. Арсеній Яценюк та Інна Авакова відчужили свої частки на користь іноземного підприємства Atmosphere Entertainment INC.

Кінцевим бенефіціарним власником Atmosphere Entertainment INC є громадянин України Іван Жеваго, син українського олігарха та нардепа Костянтина Жеваго.