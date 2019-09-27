  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Юрій Фельштинський

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Влада Росії готова вбивати в будь-якій кількості

    • Юрій Фельштинський

      Історик

    • Розсилка
    Влада Росії готова вбивати в будь-якій кількості

    Путін перебуває при владі абсолютно безстроково і ніяких вказівок на те, що він збирається покинути крісло президента

    Мовою оригіналу

    Я поддерживаю всех тех, кто является частью протестного движения в России и считаю, что оно важно и не бессмысленно по многим соображениям. Но проблема заключается в том, что никакой связки между протестным движением и управлением страной не существует. Сначала у россиян отобрали свободу слова, потом отняли выборы.

    Путин находится у власти абсолютно бессрочно и никаких указаний на то, что он собирается покинуть кресло президента, у нас нет.

    Традиционно протестное движение во главе себя имеет политический институт или политическую партию. А в России эти партии сведены до нуля абсолютно умышленно, чтобы ни одна из них никогда не смогла возглавить протестное движение. В результате у протестного движения в России нет руководства. Есть лишь отдельные отчаянные руководители.

    Читайте також

    Так что протестовать в России можно сколько угодно, но, к сожалению, от этого ничего не меняется. В любой нормальной стране из-за протестов правительство уходит в отставку, президенты чувствуют необходимость что-то изменить, а у кого-то, как в Гонконге, сдают нервы, и руководство отменяет указы, из-за которых начались беспорядки.

    В России же у власти – офицеры КГБ. С нервами у них все порядке, а убивать они готовы в любом количестве, чему мы стали свидетелями и в Чечне, и в Украине. Выходом на улицу с плакатом «долой вора» Путина не возьмешь.

    Как же нам выгнать его из Кремля? К сожалению, я ответа на этот вопрос не знаю.

    Он уже решил проблему 24-го года, тем более, что для него это не проблема. Он уже один раз поставил вместо себя Медведева на один срок и не удивлюсь, если он сделает это и в 2024 году. Поставит на шесть лет Медведева, а потом вернется к власти.

    Конечно, нужно взять в руки калькулятор и посчитать, сколько лет будет Путину в 2030 году. Не мало. Но и не много. Впрочем, с возрастом люди теряют хватку и ослабевают. Но я не отношусь к тем, кто считает, что после ухода Путина в России непременно произойдут изменения, причем к лучшему. Путин олицетворяет систему – институт ФСБ стоящий у власти. Он не является ни яркой личностью, ни диктатором. Поэтому после его ухода и замены его на другого функционера из КГБ в России может ничего не измениться.

    Многие говорят, что в случае его ухода начнется битва между «крысами», новая дележка пирога. Но к большой политике в самой России это не будет иметь никакого отношения.

    Путин ни в чем себя не проявил как человек уникальный. Нет ничего, что мы можем приписать его воле. Система, которую он создал, коллегиальная, а потому стабильная. Поэтому «коллективный Путин» это всерьез и надолго.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    Росія ФСБ Путін путінський режим
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Сергій Фурса
    Сергій Фурса

    Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    Богдан Буткевич
    Богдан Буткевич
    Павло Казарін
    Павло Казарін

    Журналіст

    Мирослав Гай
    Мирослав Гай

    Блогер

    Кирило Сазонов
    Кирило Сазонов

    Політичний оглядач

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ