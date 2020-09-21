Як спіймати російського шпигуна. Коротка інструкція

Введіть у пошуку «Немає доказів, що Навального отруєно». Кого ви зловили? Опс... Трампа!

Як спіймати російського шпигуна? Насправді це дуже просто. Щоразу, коли Кремль створює міжнародну кризу, починається допоміжна операція з контролю потенційних збитків, завданих міжнародному престижу Росії. Оскільки йдеться про дуже серйозні кризи, ФСБ і ГРУ дозволяють у цих випадках «спалювати агентів»: агентам і нелегалам дають вказівку брати участь у контролі потенційних збитків, навіть якщо це веде до ризику привернути до себе зайву увагу, викликати підозру або бути викритим як російський агент зарубіжними спецслужбами.



Протягом останніх кількох років Путін створив кілька міжнародних криз, які потребували контролю потенційних збитків. Назвемо їх:

убивство Олександра Литвиненка, листопад 2006-го;

вторгнення у Грузію, серпень 2008-го;

вторгнення в Україну, березень – квітень 2014-го;

російське втручання у президентські вибори у США 2016 року;

отруєння Сергія та Юлії Скрипалів, березень 2018-го;

і остання (поки) – отруєння Олексія Навального, серпень 2020-го.

Отже, щоб виявити російського шпигуна, усе, що ви маєте зробити, це поставити йому (або їй) запитання, що він (або вона) думає щодо одного із цих пунктів. Якщо людина, яка викликала у вас підозру, є російським агентом, вона відповість приблизно таке:





немає доказів того, що Литвиненка отруїв Путін. Росія не настільки дурна, щоб використовувати радіоактивні отрути. Найімовірніше, це зробили вороги Путіна, щоб нашкодити його репутації за кордоном;

ніхто не знає, що насправді сталося у Грузії 2008 року. Схоже, Грузія сама почала війну проти двох своїх республік – Абхазії та Південної Осетії, і Росії нічого не залишалося як втрутитися, щоб урятувати життя людей;

Крим завжди належав Росії. У Росії є всі права на цю територію. Жителі Криму давно хотіли возз'єднатися з Росією, і це бажання підтвердив референдум. Конфлікт у Східній Україні жодного стосунку до Росії не має, і немає доказів того, що Росію залучено в цей конфлікт. Але Росія тепер там потрібна, щоб закінчити цей внутрішній український конфлікт мирно;

немає доказів того, що Росія втручалася в американські президентські вибори 2016 року;

немає доказів того, що Росія стоїть за отруєнням Скрипалів. «Новачок» виробляють у цілій низці країн, не тільки в Росії;

немає жодних доказів того, що Навального отруїла Росія.

Але що робити, якщо підозрюваних під рукою немає? Як же вам відловити шпигуна в такому разі?



Це дуже просто зробити за допомогою інтернету. У пошуковій системі потрібно зробити запит за ключовими словами, використовуючи вказані нами в інструкції типові відповіді російських агентів. У випадку Навального, наприклад, ви вводите в пошукову систему фразу «Немає жодних доказів того, що Навального отруїли», і дивитеся на результати.



Успіх! Бачите, ви зловили путінського агента...



Опс... Звуть його Дональд Трамп. Зараз він президент Сполучених Штатів Америки.

Джерело: Гордон

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