Російська авіація деградує разом зі всією державою

Російським пасажирам залишається вчити «Отче наш»

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Что происходит с российской авиацией? Она деградирует вместе со всем государством. Очередная авария, посадка «на грани фола», снова банальное везение: огонь с шасси не перекинулся на баки с топливом. В салоне — 300 с лишним пассажиров, вынужденных покидать салон в аварийном порядке через надувные трапы. В этот раз кукурузного поля не понадобилось, обошлись штатной ВПП. Здесь — подробнее.

Скажите, Вы слышали за последний год-другой о каких-нибудь авариях и спасениях в западных странах? А ведь они летают и возят пассажиров во многие разы больше. Например, в США, Германии, Китае или Японии? Значит, просто умеют организовать дело так, что аварий и катастроф не случается (тьфу-тьфу-тьфу!)! Я много раз писал, давал убойную статистику, доказывающую, что РОССИЯ — абсолютный чемпион мира по авариям, авиакатастрофам и числу жертв за последние 15-20 лет. Абсолютные лидеры по трагедиям!

Просто вся система управления государством и гражданской авиацией — ни к черту. Наши чинуши повсеместно научились классно врать, воровать, делиться с вышестоящими и отчитываться об успехах. Дело делать они уже не могут.

Не успели наградить пилотов «Аэробуса — кукурузника» (севшего на брюхо на поле, засеянном кукурузой), как уже пора давать ордена пилотам, не допустивших гибели 331 пассажира в Перми. Словом, Героев в авиации становится все больше, а летать с каждым годом все опаснее и опаснее. Дело-то ведь не в пилотах, а больших начальниках, приросших одним местом к прикормленным должностям. И их полной безответственности за безопасность наших жизней.

P.S. Поздравляю всех пассажиров спасенного в Перми «Боинга» со вторым днем рождения. Опять обошлось, но ведь не всегда же так будет везти, вот в чем проблема. А надеяться на власть бессмысленно. Она теперь на критику реагирует запретами, уголовным преследованием и глухим молчанием. Учите «Отче наш», господа пассажиры, а вдруг поможет?!

Джерело: Эхо Москвы

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