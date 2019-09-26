Дружина засудженого в Криму «диверсанта» Захтея написала листа Зеленському



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У лютому 2018 року Андрій Захтей був засуджений до шести з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці диверсій на території Криму

«Уже чотири роки мій чоловік сидить у в'язниці, не бачить дочку», – розповіла Оксана Захтей

Дружина засудженого у «справі «українських диверсантів» Андрія Захтея Оксана написала листа президентові України Володимиру Зеленському, в якому попросила включити її чоловіка в список на можливий черговий обмін утримуваними особами між Україною і Росією.

Про це вона розповіла проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Я написала листа президентові, щоб не повторилася ситуація з обміном, який стався 7 вересня, щоб не забули включити мого чоловіка в списки на можливий черговий обмін. Уже чотири роки мій чоловік сидить у в'язниці, не бачить дочку. Сподіваюся, що цього разу президент нам допоможе визволити Андрія», – розповіла Оксана Захтей.

Вона уточнила, що отримала повідомлення про те, що лист був доставлений в Офіс президента, однак відповіді на нього ще немає.

В Офісі Зеленського поки публічно не коментували цю інформацію.

Крім того, Оксана Захтей написала листа уповноваженому Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій, також із проханням включити чоловіка в список на потенційний обмін.

В офісі Денісової їй відповіли, що зараз формується список утримуваних громадян України на території Росії і в анексованому Криму.

Раніше Оксана Захтей повідомила, що її чоловік написав прохання про помилування на ім'я президента Росії Володимира Путіна.

Як відомо, у лютому 2018 року Андрій Захтей був засуджений до шести з половиною років позбавлення волі за звинуваченням у підготовці диверсій на території Криму. Судовий процес проходив у закритому режимі, без участі незалежних адвокатів, що було однією з умов угоди зі слідством.

10 серпня 2016 року ФСБ Росії повідомила, що в ніч на 7 серпня в анексованому Криму затримали групу «українських диверсантів» – Євгена Панова і Андрія Захтея, які нібито готували теракти на півострові.



Влада України заперечує російські звинувачення на адресу українців і називає їх «провокацією» російських спецслужб.

Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

Президент Володимир Зеленський заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Повідомлялося, що Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.