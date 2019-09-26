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    У Норвегії після пожежі затонув російський траулер

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    Була ймовірність вибуху судна - У Норвегії після пожежі затонув російський траулер
    Була ймовірність вибуху судна

    Судно «Бухта Наездник» зайшло у норвезький порт для зміни екіпажу і планового ремонту, де сталася пожежа

    У порту норвезького міста Тромсе 26 вересня затонув російський траулер «Бухта Наездник».

    Судно зайшло у норвезький порт для зміни екіпажу і планового ремонту, під час якого 25 вересня на кораблі почалася пожежа. За попередньою версією, займання почалося під час зварювальних робіт.

    На борту корабля перебувало 30 членів екіпажу.

    За інформацією норвезької телерадіомовної корпорації (NRK), була ймовірність вибуху судна.

    За даними МЗС Росії, постраждалих серед членів екіпажу траулера немає.

    «Бухта Наездник» – середній рибальський траулер. Він був побудований у 1991 році в Норвегії.

    Раніше повідомлялося, що на півночі Норвегії у порту міста Тромсе загорівся російський траулер «Бухта Наездник».

    Джерело: Радіо Свобода

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