Нову делегацію України у ПАРЄ змушують прибути в Страсбург – МЗС



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Нова делегація України у ПАРЄ раніше заявила, що не братиме участі в осінній сесії

«Здається, ті, хто повернув Росію в ПАРЄ, пішли ва-банк», - зазначив заступник глави МЗС Сергій Кислиця

Заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця заявив, що нову делегацію України у ПАРЄ змушують прибути в Страсбург.

Про це він 26 вересня написав у Twitter.

«Здається, ті, хто повернув Росію в ПАРЄ, пішли ва-банк: руками секретаріату намагаються змусити нову делегацію прибути в Страсбург, аби відновити «business as usual». Впевнений, що секретаріату нагадають, хто приймає правила і їх тлумачить», - зазначив Кислиця.

Раніше повідомлялося, що українську делегацію можуть позбавити права бути присутньою в залі Парламентської асамблеї Ради Європи під час осінньої сесії.

Як відомо, 23 вересня голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ Єлизавета Ясько оприлюднила офіційну заяву делегації, про те, що вона не братиме участі в осінній сесії.

Нагадаємо, 20 вересня делегацію України в ПАРЄ очолила депутатка від партії «Слуга народу» Єлизавета Ясько.

Як повідомлялось, фракції у Верховній Раді 17 вересня сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи.

21 вересня голова комітету ВР з питань зовнішньої політики Богдан Яременко заявив, що українська делегація не братиме участі в найближчій сесії ПАРЄ.

Натомість народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко заявив, що на сесію ПАРЄ від України поїде стара делегація - замість нової, яка відмовилась.

На початку жовтня розпочинається осіння сесія ПАРЄ, на ній мають розглянути проект резолюції щодо становища кримських татар на окупованому Росією півострові.