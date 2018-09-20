У всьому винні євреї. Як російське Міноборони намагається приховати власні помилки у Сирії

Схема ударів армії Ізраїля в Сирії

Російські генерали не вигадали нічого кращого, ніж звинуватити Ізраїль у всіх своїх негараздах у Сирії

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В ночь на 18 сентября истребители-бомбардировщики F-16 Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли бомбовый удар по целям к северу от прибрежного сирийского города Латакия, где, по израильским сведениям, были иранские оружейные склады с изделиями, предположительно предназначенными для радикального ливанского шиитского движения «Хезболла». Основная российская авиабаза Хмеймим также расположена на побережье Средиземного моря вблизи Латакии, но к югу от города. Силы ПВО Сирийской Арабской Армии (САА) режима Башара Асада открыли ответный огонь по израильским налетчикам и сбили над морем ракетой большой дальности 5В28 зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-200В российский электронно-разведывательный самолет Ил-20 ВКС РФ, который заходил на посадку в Хмеймим после проведения разведки позиций боевиков в соседней провинции Идлиб. Обломки Ил-20 были найдены в 27 км от берега. Все 15 человек на борту — летный экипаж и расчет радиоэлектронного комплекса — погибли. У ВВС ЦАХАЛа потерь не было.

ПВО САА, когда-то одна из самых мощных на Ближнем Востоке, выстроенная с помощью СССР, постепенно пришла в упадок после 1991 года и была окончательно разрушена в ходе сирийской гражданской войны, начавшейся в 2011 году. Техника была захвачена или испорчена, а специалисты дезертировали или просто разбежались. После начала российской операции в Сирии в 2015 году была начата целенаправленная программа возрождения САА, включая ВВС и ПВО.

Российские специалисты восстанавливали технику, местных учили и переучивали, из РФ потоком по так называемому «сирийскому экспрессу» шли безвозмездные поставки комплектующих, ЗИПов и техники из наличия в отечественных арсеналах. ВВС и ПВО САА были насыщены российскими специалистами и советниками. На время проведения операции в Сирии наземные и воздушные эшелоны ВКС и САА действуют совместно и практически интегрированы при верховенстве российских военных. Поэтому в Москве практически сразу выяснили, что Ил-20 был сбит именно «дружественным огнем» сирийских союзников, а не американцами, французами, ЦАХАЛом или кем-то еще.

Ситуация складывалась крайне неприятная: российский военный советник на сирийском командном пункте почему-то одобрил вблизи нашей базы Хмеймим пуск дальнобойной ракеты ЗРК С-200, у которой официальная дальность — 250 км, а реальная — более 300 км. Командный пункт (КП) соединения в Хмеймим также был обязан контролировать окрестное воздушное пространство. На КП знали о плановом полете Ил-20 и должны были запретить пуск С-200. Но, похоже, российские военные полностью утратили контроль над воздушным пространством и управлением системой ПВО в районе своей основной базы ВКС Хмеймим, и в результате, по сути, сами сбили собственный Ил-20. Надо было как-то объяснять такую катастрофу президенту Владимиру Путину, и поскольку именно налет ЦАХАЛ запустил «цепочку обстоятельств», которая привела к трагедии Ил-20, в руководстве военного ведомства решили все валить на евреев. Все лучше, чем отвечать за собственное разгильдяйство.

Очень похоже на август 2000-го, когда наши адмиралы упорно валили трагедию подлодки «Курск» на американцев.

Представитель Минобороны генерал Игорь Конашенков объявил, что пилоты ЦАХАЛ «зашли на цели на малой высоте со стороны Средиземного моря» и, «прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь средств ПВО Сирии». Ил-20, мол, намного больше F-16 и лучше виден на радаре, вот его и сбили ракетой комплекса С-200. Минобороны объявило, что «расценило провокационные действия Израиля как враждебные». Сергей Шойгу объявил, что «вина за сбитый российский самолет и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне» и что Россия «оставляет за собой право на ответные шаги». В то же время на схеме, представленной Конашенковым, было указано, что F-16 применили высокоточные планирующие бронебойные бомбы GBU-39 фирмы Boeing.

И тут начала разваливаться фейковая история: совершенно без толку GBU-39 сбрасывать «с малой высоты», а надо с 10 км или вроде того. Тогда GBU-39 наберет достаточно скорости, чтобы пробивать сталь и бетон, и, выпустив складные крылья, может пролететь 110 км, а потом попасть в цель с точностью в пару метров.

Именно так оно, похоже, и было: F-16 вылетели на задание в радиомолчании с выключенными радарами, а координаты целей были уже забиты в GBU-39. Сбросили бомбы на большой высоте, за сотню километров от побережья Сирии, в международном воздушном пространстве, далеко от систем ПВО, и развернулись. Когда первые GBU-39 подлетели к целям, и сирийское ПВО проснулось, самолеты ЦАХАЛ были уже в Израиле, утверждает командование ЦАХАЛ. Никакого сближения с Ил-20, который летел из Идлиба, не было, и им не «прикрывались». Правда, радары в районе Хмеймима вроде видели нечто над морем, что было принято за израильские F-16. Возможно, это были крылатые бомбы GBU-39, которые действительно «шли на цели на малой высоте» и на высокой скорости. Потом они с экранов пропали, и остался только Ил-20, и по нему, по сути, прицельно выстрелили.

10 февраля сего года ракета ЗРК С-200 догнала и сбила над израильскими позициями на Голанах F-16 ЦАХАЛа, который отбомбился в районе Дамаска, но командир немного промедлил с поворотом домой. За такую победу Асад и его иранские хозяева очень хорошо платят, нельзя исключить, что и советникам. Сирийская ПВО теперь чуть что запускает С-200 — вроде как на удачу. Тем более у этого ЗРК есть одна особенность — можно запускать ракеты «вслепую», даже если головка самонаведения (ГСН) не взяла цель — по трассе полета ГСН может еще ее захватит. Взлетевшая ракета 5В28 ловит отраженный сигнал наземного радара подсветки цели, но никакого радара-запросчика закодированной госпринадлежности — устройства определения «свой-чужой» на борту ракеты нет. В октябре 2001-го запущенная из Крыма ПВО ВСУ во время учений ракета С-200 вместо учебной цели захватила гражданский Ту-154М, летевший из Тель-Авива, и, пролетев 290 км, сбила его над Черным морем. Погибли 78 человек. Летит 5В28 в режиме самонаведения, и оператор может ее остановить, только отключив радар подсветки, если вовремя сообразит.

Исходя из долгосрочных стратегических соображений, Кремль не стал поддерживать раздававшиеся в Думе и в Совфеде вопли о необходимости немедленно ответить Израилю разрывом отношений и прямым бомбовым ударом. Путин проявив солидарность со своими генералами, одновременно признал трагедию Ил-20 результатом непредумышленного стечения обстоятельств. Путин переговорил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху, принял соболезнования и вроде согласился принять израильскую военную делегацию для выяснения истинных причин катастрофы Ил-20. Можно надеяться, что данные израильской стороны будут приняты во внимание, будет настоящее расследование и объективный доклад о трагедии Ил-20, вместо того что на скорую руку состряпали в Минобороны. В море, недалеко от Хмеймима, 17 сентября был французский фрегат Auvergne, который, по заявлению нашего Минобороны, также «запускал ракеты» во время всей заварухи с F-16, GBU-39 и Ил-20. Какие «ракеты», куда в точности, сколько и с какой целью запускали французы, придумать в Минобороны пока не успели. Так и сказано — «пускали» — и точка. Похоже, там внутри сложился такой несусветный бардак, что не только контроль воздушного пространства вокруг Хмеймима вконец утрачен, но все остальное, возможно, из-под контроля ускользает, включая ядерно-ракетное вооружение. Кстати, сами французы отрицают, что Auvergne что-либо куда-либо «запускал» 17 сентября.

Посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро настолько впечатлился последними российско-сирийскими новостями, что написал в твиттере: «Российская машина «фейковых новостей» сошла с ума от собственного вранья». Высказывание хоть и грубое, но, к сожалению, верное.

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