«М'яка сила» є не менш важливою, ніж офіційна дипломатія

«М'яка сила» є потужним інструментом впливу на політичні рішення наших міжнародних партнерів, зокрема щодо постачання Україні важкої зброї

Західні журналісти часто запитують: хто в державному керівництві України і в оточенні Президента Зеленського за що відповідає, хто є ключовими decision-makers (бере участь в ухваленні рішень). Безумовно, про це варто запитувати у тих, хто працює в Офісі Президента і в Уряді. Треба розуміти, що частина такої інформації не для публічного розповсюдження. Але є і офіційний розподіл повноважень (наприклад, серед заступників керівника Офісу Президента України), є відомча спеціалізація. Крім того є і окремі важливі функції, які офіційно ніде не зазначені, проте про них ми можемо дізнатися суто аналітичним шляхом з окремих новин.

Ось конкретний приклад. Дві новини останнього часу.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак поспілкувався в режимі відеоконференції з відомим американським кіноактором, режисером і продюсером Робертом де Ніро та продюсером Джейн Розенталь, які є співзасновниками кінофестивалю «Трайбека», що виник як реакція на теракти 11 вересня 2001 року в США. Очільник Офісу Президента України запросив Роберта де Ніро відвідати Україну в цей визначальний час, коли буде така можливість. Актор зазначив, що з нетерпінням чекає відповідної нагоди. Андрій Єрмак подякував легенді Голівуду за підтримку України та його позицію щодо жахливої війни, яку розв’язала проти нашої країни Російська Федерація. Джейн Розенталь виступила з пропозицією продемонструвати відеозвернення Президента України Володимира Зеленського до учасників та гостей цьогорічного фестивалю «Трайбека», що проходитиме з 8 по 19 червня. Андрій Єрмак підтримав цю ідею.

Керівник Офісу Президента України також дав інтерв’ю американському телеканалу MSNBC, в якому зазначив, що затягування війни Росії проти України є ризиком для всього світу. В цьому контексті він зазначив, що Україна чекає на ухвалення Сенатом США законопроекту про виділення майже 40 млрд доларів на підтримку України і підписання його Президентом Джозефом Байденом, і подякував «американському народу, Президенту Байдену та його Адміністрації, Конгресу, Демократичній та Республіканській партії, спікеру Палати представників Ненсі Пелосі, і усім, хто бере участь і продовжує підтримувати та допомагати Україні».

Якщо також згадати, що Андрій Єрмак разом з Майклом Макфолом (екс-послом США в Росії) очолює міжнародну робочу групу щодо санкцій проти Росії, то все це свідчить про те, що саме керівник Офісу Президента України курує американський напрям в Офісі Президента. Це підтверджується і тим, що Андрій Єрмак знаходиться на постійному зв’язку з радником Президента Байдена з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Це не є секретом. Інформація про це (хоча і неофіційна) була і до війни.

Але останні новини свідчать і про те, що Єрмак також працює і з американськими елітами і мас-медіа Сполучених Штатів. Тут вже йдеться про вплив і на громадську думку. Ключову роль в цьому напрямі відіграє сам Президент Зеленський. В Офісі Президента ще в березні відчули шалений сплеск міжнародної популярності Президента України і стали це використовувати в інтересах України. Саме на це спрямовані публічні виступи Президента Зеленського перед парламентами різних країн світу, міжнародними інституціями, його інтерв’ю і коментарі для закордонних мас-медіа. З’ясувалося, що емоційний яскравий стиль публічного спілкування Володимира Зеленського є потужним інструментом впливу на міжнародну громадську думку і на політичні рішення наших міжнародних партнерів, зокрема щодо постачання Україні важкої зброї і збільшення фінансової допомоги нашій країні у важких умовах війни.

Все це – активна робота у форматі «м’якої сили» (soft power), яка є не менш важливою, ніж офіційна дипломатія, і ефективно сприяє посиленню спротиву України російському вторгненню.

Джерело: Gazeta.ua

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.