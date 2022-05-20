Представник великої мережі АЗС: Ми сьогодні продаємо більше пального, ніж до війни

Сьогодні в українських АЗС клієнтів більше, ніж до війни

Учасники ринку пального в Україні відзвітували в парламенті про ситуацію

Наразі в Україні є проблеми з поставками пального із країн Заходу, однак уряд уже досяг низки домовленостей, які у перспективі мають допомогти подолати дефіцит палива. Про це заявив віце-президент мережі заправних комплексів «Окко» Юрія Кучабський на засіданні парламентського комітету з питань ПЕК, йдеться у матеріалі «Главкому».

«Нам довелось фактично за місяць налагодити поставки палива із Заходу, усіх тих обсягів, які раніше ми завозили з Литви, раніше з Білорусі та частково з країни-окупанта Росії. Ми сьогодні продаємо більше, ніж продавали до війни. Однак проблема в тому, що в нас хочуть заправитись удвічі більше клієнтів, ніж раніше. У нас велика проблема з поставками з країн-сусідів через західний кордон, однак уряд дуже допомагає», – зазначив він.

За словами Кучабського, на сьогодні в уряду є домовленості щодо країн (спеціально не називаємо – «Главком») про збільшення в 3-4 рази поставок, вже зараз реалізуються ці домовленості – товар іде. Він наголосив, що наразі тривають поставки новими маршрутами, і наразі достеменно сказати, чи вдасться налагодити логістику за цими маршрутами, не можна.

«Ми дуже очікуємо на цей ресурс. Але такі великі обсяги цими маршрутами ніхто ніколи не віз: як все спрацює, ніхто не знає. Якщо не спрацює, матимемо перебої тривалий час», – сказав представник мережі АЗС.

Кучабський також висловився проти державного регулювання цін на пальне у сьогоднішніх умовах.

«Що стосується державного регулювання цін: воно абсолютно, жодним чином не стримує поставки в Україну, ті ресурси (цінові параметри – «Главком»), які закладено в формулу, достатні для того, щоб завозити нафтопродукти. Попри те, що ми були завжди противниками державного регулювання цін, але сьогодні з скасуванням держрегулювання цін – поставки не збільшаться. Це питання лише в якійсь мірі може збити ажіотажний попит. Попит потрібно збивати, бо ми не встигаємо завозити потрібний обсяг товару в Україну», – сказав Кучабський.

Зазначимо, Кабінет міністрів України призупинив державне регулювання цін на пальне. З операторами ринку досягнута домовленість про максимальну вартість бензину і дизельного палива на АЗС.

Нагадаємо, на початку повномасштабної війни президент Володимир Зеленський доручив уряду вирішити ситуацію з дефіцитом пального в Україні.

До кінця травня Україна розраховує отримати 350-360 тисяч тонн пального, при середньому довоєенному споживанні близько 600 тисяч тонн у місяць.

Також раніше стало відомо, що Україна отримає 25 тисяч тонн бензину з польських запасів. Польський бензин Україна почне отримувати з початку наступного тижня.