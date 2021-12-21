Наші торгаші придумали, як обійти закон про одноразові пакетики

Київська мережа магазинів Ультрамаркет вирішила скористатись прогалинами в законі про заборону пакетиків. І почала використовувати своє ноу хау – авоськи

Нам, як покупцям, теж варто відслідковувати, яка мережа щиро і якісно намагається захистити довкілля

Весь цивілізований світ думає як зменшити навантаження на довкілля. Вигадує різні технології.

Наші торгаші теж придумали...як обійти закон про одноразові пакетики – розповсюджувати подібні одноразові пластикові авоськи.

Декілька днів тому, київська мережа магазинів Ультрамаркет вирішила скористатись прогалинами в законі про заборону пакетиків. І почала використовувати своє ноу хау – авоськи.

Справжнє Свинство.

По-перше, подібна авоська буде розкладатись років 500.

По-друге, саме така сіточка є небезпечною для птахів.

Нам, як покупцям, теж варто відслідковувати, яка мережа щиро і якісно намагається захистити довкілля – того підтримувати.

Та ігнорувати тих, для кого гроші на першому місці, а на довкілля та споживачів начхати.

Джерело: блог Єгора Фірсова

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