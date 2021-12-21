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    Думки вголос

    Наші торгаші придумали, як обійти закон про одноразові пакетики

    • Єгор Фірсов

      Народний депутат 7 та 8 скликань

    •  glavcom.ua
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    Київська мережа магазинів Ультрамаркет вирішила скористатись прогалинами в законі про заборону пакетиків. І почала використовувати своє ноу хау&nbsp;&ndash;&nbsp;авоськи - Наші торгаші придумали, як обійти закон про одноразові пакетики
    Київська мережа магазинів Ультрамаркет вирішила скористатись прогалинами в законі про заборону пакетиків. І почала використовувати своє ноу хау – авоськи

    Нам, як покупцям, теж варто відслідковувати, яка мережа щиро і якісно намагається захистити довкілля

    Весь цивілізований світ думає як зменшити навантаження на довкілля. Вигадує різні технології.

    Наші торгаші теж придумали...як обійти закон про одноразові пакетики – розповсюджувати подібні одноразові пластикові авоськи.

    Декілька днів тому, київська мережа магазинів Ультрамаркет вирішила скористатись прогалинами в законі про заборону пакетиків. І почала використовувати своє ноу хау – авоськи.

    Справжнє Свинство.

    По-перше, подібна авоська буде розкладатись років 500.

    По-друге, саме така сіточка є небезпечною для птахів.

    Нам, як покупцям, теж варто відслідковувати, яка мережа щиро і якісно намагається захистити довкілля – того підтримувати.

    Та ігнорувати тих, для кого гроші на першому місці, а на довкілля та споживачів начхати.

    Джерело: блог Єгора Фірсова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: екологія Київ технології
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    Наші торгаші придумали, як обійти закон про одноразові пакетики