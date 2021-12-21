Наші торгаші придумали, як обійти закон про одноразові пакетики
Нам, як покупцям, теж варто відслідковувати, яка мережа щиро і якісно намагається захистити довкілля
Весь цивілізований світ думає як зменшити навантаження на довкілля. Вигадує різні технології.
Наші торгаші теж придумали...як обійти закон про одноразові пакетики – розповсюджувати подібні одноразові пластикові авоськи.
Декілька днів тому, київська мережа магазинів Ультрамаркет вирішила скористатись прогалинами в законі про заборону пакетиків. І почала використовувати своє ноу хау – авоськи.
Справжнє Свинство.
По-перше, подібна авоська буде розкладатись років 500.
По-друге, саме така сіточка є небезпечною для птахів.
Нам, як покупцям, теж варто відслідковувати, яка мережа щиро і якісно намагається захистити довкілля – того підтримувати.
Та ігнорувати тих, для кого гроші на першому місці, а на довкілля та споживачів начхати.
Джерело: блог Єгора Фірсова