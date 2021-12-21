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    У Києві завиють сирени: названо дату й причину

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    Сирени вмикатимуться періодично протягом години - У Києві завиють сирени: названо дату й причину
    Сирени вмикатимуться періодично протягом години
    фото з відкритих джерел

    Столична влада перевіряє роботу системи оповіщення

    29 грудня в Києві буде проведено перевірку готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен для передачі сигналу цивільного захисту «Увага всім». Про це повідомляє Департамент молоді та спорту Києва.

    Сирени працюватимуть з 12:00 до 13:00.

    Загальна тривалість сирен, які будуть вмикатися періодично, триватиме близько 3 хв.

    «Просимо громадян, почувши сирену, зберігати спокій та не панікувати. Сповістіть про це сусідів, особливо людей похилого віку», – йдеться в повідомленні.

    Як відомо, столична влада готується до можливого вторгнення Росії в Україну. Зокрема, в Києві проводиться відновлення захисних споруд цивільного захисту. У столиці налічується майже 5 тисяч укриттів. У разі атаки буде попереджувальна сирена.

    Як розповів заступник голови Київської міськдержадміністрації з питань самоврядування Андрій Крищенко, системи оповіщення тестуються постійно, але без звуку.

    «Плануємо проводити навчання. З наступного тижня ми розпочнемо інформаційну кампанію, щоб люди не лякалися, коли їх почують. А за кілька тижнів уже включатимемо сирени і будемо проводити навчання, щоб люди без паніки розуміли, що робити», – повідомив Крищенко.

    Якісь інші системи оповіщення столична влада не планує використовувати.

    За даними The Washington Post, наразі біля кордонів України зосереджено численні російські війська та військова техніка, які були перекинуті в ці райони з інших регіонів країни. Експертам із США вдалося відстежити переміщення Російських військових завдяки супутниковим знімкам.

    Крім того, американська газета оприлюднила карту вторгнення в Україну.

    Раніше інформацію про плани Путіна щодо повномасштабного наступу на Україну та напрямки можливих атак оприлюднило також німецьке видання BILD з посиланням на власні джерела серед високопосадовців.

    Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.

    У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.

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    Теги: Київ війна бомбосховища навчання самоврядування КМДА кияни
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    У Києві завиють сирени: названо дату й причину