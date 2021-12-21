Вранці після снігопаду столицю скували масштабні затори (карта)

У столиці зранку сталося близько десяти ДТП

Вранці 21 грудня на столичних дорогах серйозно ускладнено рух транспорту. Про це свідчать дані Google Maps.

Затори спостерігаються на усіх мостах через річку Дніпро: мосту Метро, мосту Патона, Південному та Північному мостах, Дарницькому. Повільно рухається транспорт у напрямку правого берега міста.

Великі затори на Кільцевій дорозі, на проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, проспекті Бандери, бульварі Тараса Шевченка, вул. Чорновола та ін.

Також ускладнено рух на Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Соборності, проспекті Шухевича та інших вулицях на лівому березі міста.

Труднощі з проїздом пов’язані зі снігопадом, який тривав увечері 20 грудня.

Крім того, наразі у Києві сталося близько десяти ДТП, що теж ускладнює рух транспорту.

Затори в Києві. Дані Google Maps станом на 9:45 21 грудня

Нагадаємо, снігопад у Києві, який розпочався 20 грудня близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.

Також стався транспортний колапс у Києві.

На дорогах, тротуарах і мостах Києва працює 287 одиниць техніки.

На онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.

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