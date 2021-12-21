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    Дорожники звітують, що більшість вулиць Києва розчищено (фото)

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    Вночі&nbsp;магістральні вулиці очищали й посипали колонами спецтехніки - Дорожники звітують, що більшість вулиць Києва розчищено (фото)
    Вночі магістральні вулиці очищали й посипали колонами спецтехніки
    фото: Київавтодор

    Наразі триває очищення тротуарів від снігу

    Столичні дорожники не зупиняють свою роботу. Активна розчистка міста й обробка протиожеледними засобами тривала й вночі. Було залучено 317 одиниць спецтехніки, з них 114 – на тротуарах. Вузькі доріжки, сходи підземних і надземних переходи, зупинки громадського транспорту очищали 274 працівники у складі 42 бригад з ручного прибирання. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

    Після зниження трафіку магістральні вулиці очищали й посипали колонами спецтехніки. Станом на 2:00 усі магістральні вулиці були оброблені й розчищені.

    Станом на 8:00 більшість вулиць, які перебувають на балансі ШЕУ, були розчищені й посипані протиожеледними засобами. Триває доочистка тротуарів.

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    Дорожники звітують, що більшість вулиць Києва розчищено (фото)
    Дорожники звітують, що більшість вулиць Києва розчищено (фото)
    Дорожники звітують, що більшість вулиць Києва розчищено (фото)
    Дорожники звітують, що більшість вулиць Києва розчищено (фото)
    Дорожники звітують, що більшість вулиць Києва розчищено (фото)
    Дорожники звітують, що більшість вулиць Києва розчищено (фото)
    Дорожники звітують, що більшість вулиць Києва розчищено (фото)
    Дорожники звітують, що більшість вулиць Києва розчищено (фото)
    Дорожники звітують, що більшість вулиць Києва розчищено (фото)
    Дорожники звітують, що більшість вулиць Києва розчищено (фото)
    фото: Київавтодор

    Роботу дорожників ускладнював сніг, який періодично тривав упродовж ночі, а також різке пониження температури. За кілька годин позначки термометрів опустились з +1°С до -7°С.

    Найближчої доби зниження температури прогнозують до -12°С -14°С.

    Для очищення й обробки вулиць «Київавтодор» загалом має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

    Нагадаємо, снігопад у Києві, який розпочався 20 грудня близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.

    Також стався транспортний колапс у Києві.

    На дорогах, тротуарах і мостах Києва працює 287 одиниць техніки.

    На онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.

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    Теги: Київ дороги Київавтодор снігопад
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    Дорожники звітують, що більшість вулиць Києва розчищено (фото)