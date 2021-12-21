Дорожники звітують, що більшість вулиць Києва розчищено (фото)

Наразі триває очищення тротуарів від снігу

Столичні дорожники не зупиняють свою роботу. Активна розчистка міста й обробка протиожеледними засобами тривала й вночі. Було залучено 317 одиниць спецтехніки, з них 114 – на тротуарах. Вузькі доріжки, сходи підземних і надземних переходи, зупинки громадського транспорту очищали 274 працівники у складі 42 бригад з ручного прибирання. Про це повідомляє пресслужба комунальної корпорації «Київавтодор».

Після зниження трафіку магістральні вулиці очищали й посипали колонами спецтехніки. Станом на 2:00 усі магістральні вулиці були оброблені й розчищені.

Станом на 8:00 більшість вулиць, які перебувають на балансі ШЕУ, були розчищені й посипані протиожеледними засобами. Триває доочистка тротуарів.

Роботу дорожників ускладнював сніг, який періодично тривав упродовж ночі, а також різке пониження температури. За кілька годин позначки термометрів опустились з +1°С до -7°С.

Найближчої доби зниження температури прогнозують до -12°С -14°С.

Для очищення й обробки вулиць «Київавтодор» загалом має 458 одиниць основної і 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу й нанесення протиожеледних засобів.

Нагадаємо, снігопад у Києві, який розпочався 20 грудня близько 15 години, серйозно ускладнив рух транспорту і спричинив величезні затори й масові ДТП.

Також стався транспортний колапс у Києві.

На дорогах, тротуарах і мостах Києва працює 287 одиниць техніки.

На онлайн-карті роботи спецтехніки можна простежити, де у Києві чистять дороги від снігу.

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