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    Думки вголос

    Штурм Банкової та напад на кортеж президента. Хто стоїть за провокаціями Нацкорпусу?

    • Фома (Сергій Фоменко)

      Лідер гурту «Мандри»

    • Розсилка
    Штурм Банкової та напад на кортеж президента. Хто стоїть за провокаціями Нацкорпусу?

    Молодики, які перебували у натовпі, почали кидати вибухові пакети

    Черкаси. Через хвилину після того як президент України Петро Порошенко сів в машину після зустрічі з черкащанами (на зустрічі було багато дітей, старших людей) з натовпу почали кидати фаєри і вибухові пакети агресивні молодики з символікою нацкорпуса.

    Я був за сценою, і в цей момент заспокоював хлопчика який зі своєю мамою потрапив в епіцентр нападу на кортеж президента.

    Наскільки я розумію, молодики з так званого «нацкорпусу» (більшість з яких чомусь розмовляють російською мовою) трохи не встигли, і почали кидати фаєри, вибухові пакети і що там у них будо ще в машину президента серед купи людей. В тому числі дітей і людей старшого віку.

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    Хвилина чи півтори вони не встигли щоб почати кидати щось в самого президента.

    Я не знаю, як має діяти охорона президента у таких випадках? І ніхто не знає чи не мав хтось із групи нападників наприклад бойової гранати.

    Після того як кортеж президента поїхав, молодики з нацкорпусу видерлися на сцену. До мене підскочив якийсь бородань з телефоном і почав запитувати як я ставлюся до розслідувння бігус.інфо про корупцію в Укроборонпромі.

    Я відповів що чекаю результатів розслідування, і запитав його чому кожного понеділка під час найгарячішої фази виборів на ТБ виходить чергова серія бігус.інфо, і чи не хвилює його те що рідний брат дружини Бігуса, високий чин у ФСБ Росії. Після мого запитання, бородань виключив телефон і пішов.

    Хлопчика і його маму я заспокоїв. Але хто режисер цього двіжу, кому це вигідно, і хто платив за оренду автобусів цих «правдоборців»? Те що ця акція комусь потрібна не викликає сумнівів.

    P. S. Я також хочу дізнатися правду. 

    Петро Порошенко звільнив Гладковського і підтримав розслідування. Це логічна і адекватна реакція на журналістське розслідування. Але своє слово має сказати суд і слідча група. А щодо екстремізму , свідком якого я був, то він вигідний лише путіну і так званому «русскому міру».

    Джерело: блог Сергія Фоменка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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