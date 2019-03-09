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    Внаслідок сутичок у Черкасах постраждало 15 поліцейських

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    Начальник поліції Черкаської області&nbsp; <span>Валерій Лютий&nbsp;</span>отримав травми обличчя - Внаслідок сутичок у Черкасах постраждало 15 поліцейських
    Начальник поліції Черкаської області  Валерій Лютий отримав травми обличчя
    Фото: Нацполіція

    П’ятьом силовикам надано медичну допомогу на місці, 10 звернулися до медичних закладів

    Внаслідок сутички представників «Нацкорпусу» з правоохоронцями у Черкасах постраждало 15 поліцейських, зокрема начальник ГУНП в Черкаській області Валерій Лютий.

    Про це повідомляється в суботу ввечері на сайті Нацполіції.

    «Внаслідок сутички постраждали 15 правоохоронців. П’яти з них медичну допомогу надано на місці, 10 звернулися до медичних закладів», - йдеться в повідомленні.

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

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    У поліції заявили, що в Черкасах представники «Національного корпусу» намагалися прорватися на сцену, де відбувався виступ президента Петра Порошенка.

    «На зауваження правоохоронців про неприпустимість таких дій – близько 30 активістів не реагували. В подальшому вони почали провокувати на бійку пересічних громадян, застосували до співробітників поліції газ дратівливої дії, фізичну силу, підпалили фаєри і, зрештою, спробували заблокувати кортеж першої особи держави», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що поліцейським вдалося відтіснити активістів та забезпечити необхідні заходи безпеки щодо президента України.

    Раніше повідомлялося, що представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня.

    Після мітину Порошенка у Черкасах сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

    Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.

    Перед цим у Києві під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента

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