Внаслідок сутичок у Черкасах постраждало 15 поліцейських



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Начальник поліції Черкаської області Валерій Лютий отримав травми обличчя Фото: Нацполіція

П’ятьом силовикам надано медичну допомогу на місці, 10 звернулися до медичних закладів

Внаслідок сутички представників «Нацкорпусу» з правоохоронцями у Черкасах постраждало 15 поліцейських, зокрема начальник ГУНП в Черкаській області Валерій Лютий.

Про це повідомляється в суботу ввечері на сайті Нацполіції.

«Внаслідок сутички постраждали 15 правоохоронців. П’яти з них медичну допомогу надано на місці, 10 звернулися до медичних закладів», - йдеться в повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу: за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

У поліції заявили, що в Черкасах представники «Національного корпусу» намагалися прорватися на сцену, де відбувався виступ президента Петра Порошенка.

«На зауваження правоохоронців про неприпустимість таких дій – близько 30 активістів не реагували. В подальшому вони почали провокувати на бійку пересічних громадян, застосували до співробітників поліції газ дратівливої дії, фізичну силу, підпалили фаєри і, зрештою, спробували заблокувати кортеж першої особи держави», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейським вдалося відтіснити активістів та забезпечити необхідні заходи безпеки щодо президента України.

Раніше повідомлялося, що представники політичної партії «Національний корпус» з’явилися на мітингу президента Петра Порошенка у Черкасах у суботу, 9 березня.

Після мітину Порошенка у Черкасах сталися сутички поліції із «Національним корпусом». Зокрема, начальник Головного управління Національної поліції області отримав травми. У нього на обличчі було помітно кров.

Міністр внутрішніх справ України Аресен Аваков заявив, що поведінка представників «Національного корпусу» в Черкасах була неприпустимою.

Перед цим у Києві під час акції націоналістів з вимогою заарештувати колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського і його сина сталися сутички біля Адміністрації президента.