Підозра Порошенку. Хто тепер має бути щасливим?

Як пояснити західному обивателю, що в Україні є політичні переслідування?

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Можно сильно не любить Порошенко. Но в тот момент, когда страна нуждается в международной коалиции для противостояния Путину делать из Украины государство, в котором есть политические репрессии, не очень умно.

А именно так и воспримут подозрение Порошенко на Западе. Потому что когда ты выдвигаешь своему главному политическому оппоненту подозрение, то должен быть на 100% уверен, что сможешь доказать его вину в три минуты на любых встречах в любых кабинетах. Если у тебя есть видео, где твой политический оппонентку пьет кровь младенцев. Можно даже русскоязычных. Распинает мальчиков. Лично ворует яблоко у голодного ребенка. Или сидит с рацией и шлет сообщения с признанием в любви Путину.

У Януковича было гораздо больше оснований садить Тимошенко. Потому что тот газовый контракт страна отхаркивала годами. Но все равно весь мир воспринял это как политические репрессии. И ничем хорошим для страны это не закончилось. И для Януковича тоже. Именно политические репрессии сделали из него изгоя. Еще до Майдана. И, кстати, совершенно не помогали привлекать деньги стране.

Украина форпост демократии на границе с Россией. И поэтому нас поддерживают. В том числе в ущерб своим интересам. Но как объяснить западному обывателю, что в форпосте демократии есть политические преследования? Так может не стоит она того эта Украина, скажет простой немец, которому не нравится газ по 2000 тыс долларов? Может прав Путин и украинцы – это же же русские, спросят простые французы? Может не стоит ему мешать? Может Украина не достойна быть членом НАТО? Почему бы не пойти на уступки Путину, если Украина сама намекает, что Путин прав?

Кто счастлив в этот момент, так это российская пропаганда. Так им давно не помогали.

И не важно, есть у тебя причины считать Порошенко преступником или нет. Важно, сможешь ты это доказать, не ссылаясь на 1945 год или не можешь. Поверят тебе твои союзнику или решат, что ты испугался роста рейтинга основного политического конкурента.

Только сегодня в Financial Times вышла статья, что в то время, когда у ворот Украины стоит враг, внутри страны начинают странную войну с олигархами, которая больше напоминает разборки между самими олигархами. Ослабляя этим страну. Нарратив статьи простой – атака на Ахметова вредит Украине. Атака на Ахметова – не есть борьба с олигархами как классом. И это не стенограмма секретных посиделок Гордона с Богданом и доктором Комаровским. Это Financial Times.

Так думают на Западе. И не верят в чистые помыслы.

И сразу после такого сигнала надо начать еще и политические репрессии. Браво. Это гениальный стратегический ход.

Джерело: блог Сергія Фурси

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