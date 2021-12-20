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    СБУ розкрила подробиці справи про «держзраду» Порошенка

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    Петро Порошенко готовий&nbsp;ходити на допити після повернення з-за кордону - СБУ розкрила подробиці справи про «держзраду» Порошенка
    Петро Порошенко готовий ходити на допити після повернення з-за кордону
    фото з відкритих джерел

    Кримінальна справа ще розслідується

    Підозра п'ятому президенту України Петру Порошенку у державній зраді не завершує розслідування контрабанди вугілля з окупованого Донбасу в 2014-2015 роки. Як стало відомо під час брифінгу Служби безпеки, кримінальне провадження триває.

    «Трьом особам було повідомлено про підозру раніше, і сьогодні оголошено підозру народному депутату України. Хочу сказати, що це робота системна, це ще не все, кримінальне провадження розслідується. І про подальші результати ми інформуватимемо суспільство», – заявив керівник Головного слідчого управління СБУ Андрій Швець.

    Як розповів Швець, впровадження розпочинали розслідувати співробітники Служби безпеки України, однак згодом його передали у ДБР. За його словами, трьом особа раніше вже повідомили про підозру, а 20 грудня підозру отримав і нардеп та п'ятий президент України Петро Порошенко.

    Як повідомив 20 грудня екссекретар Ради національної безпеки та оборони, керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов, ДБР оголосило Порошенку підозру у державній зраді. Підозру підписала не генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, а її заступник, прокурор Олексій Симоненко.

    Наразі Порошенко перебуває за кордоном, де в нього відбуваються зустрічі зі Вселенським патріархом, а також з європейськими лідерами. Турчинов наголосив, що Порошенко буде ходити на допити після повернення з-за кордону.

    Згодом 20 грудня адвокат Ілля Новіков оприлюднив підозру Порошенку. Він розповів, що представники ДБР засунули в щілину хвіртки текст підписаної підозри, адже усім відомо, що Порошенко перебуває за межами України. Адвокат повідомив деталі справи і наголосив, що у підозрі «нічого несподіваного для нас немає». Він також звернув увагу, що генпрокурорці Ірині Венедіктовій довелося терміново піти у позапланову відпустку сьогодні вранці, аби тільки не підписувати незаконну підозру.

    Депутатка Ірина Геращенко розповіла, чому Зеленський пішов війною на Порошенка саме зараз.

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    Теги: Петро Порошенко Генпрокурор СБУ вугілля Ілля Новіков адвокат розслідування Державне бюро розслідувань президент державна зрада Ірина Венедіктова
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    СБУ розкрила подробиці справи про «держзраду» Порошенка