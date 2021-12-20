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    Геращенко розповіла, чому Зеленський пішов війною на Порошенка саме зараз

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    Геращенко розповіла, що Зеленський у новорічному ролику планує говорити про посадки - Геращенко розповіла, чому Зеленський пішов війною на Порошенка саме зараз
    Геращенко розповіла, що Зеленський у новорічному ролику планує говорити про посадки
    фото з відкритих джерел

    Геращенко: «ДБР влаштувало черговий замовний брудний спектакль на замову Зеленського»

    Партія «Європейська Солідарність» розцінює дії ДБР і звинувачення лідера Петра Порошенка в державній зраді, як політично вмотивоване переслідування зі сторони президента Володимира Зеленського і його оточення. Про це написала народна депутатка Ірина Геращенко у Facebook. Також вона пояснила, чому Зеленський піщов на Порошенка війною саме зараз.

    «ДБР влаштувало черговий замовний брудний спектакль на замову Зеленського.За нашою інформацією, Зеленський, якому немає більше чим хвалитися народові, в новорічному ролику планує говорити про посадки. Його ворог – не Путін, а Порошенко. П’ятий президент України, який в найважчі роки, разом з українським народом врятував країну від повної окупації Кремля і енергетичної кризи, яку Путін планував застосувати як частину гібридної війни. Партія «Європейська Солідарність» розцінює дії ДБР як політично вмотивоване переслідування лідера опозиції», – написала Геращенко.

    Нардепка також підкреслила, що важливі кроки зі сторони влади можуть бути заподіяні під час парламентських канікул. «Фракція ЄС у парламенті передбачала, що найбрудніші сценарії почнуться під час довгих парламентських канікул. Саме для цього Банкова рейдернула телеканал Рада, а слуги слухняно проголосували за зміни в календарному плані сесії, аби не дати можливості зібрати позачергову сесію, обговорити загрози демократії і перетворення України на авторитетну державу. Так діяв Янукович, коли своїх політичних опонентів затримував на новорічні свята чи в розпал відпускного сезону», – зазначила Геращенко.

    Нагадаємо, ДБР оголосило Порошенку підозру у державній зраді

    Також керівник центрального штабу «Європейської солідарності» Олександр Турчинов заявив, що нова справа проти експрезидента Петра Порошенка сфабрикована.

    Теги: Петро Порошенко ЄС Європейська солідарність Ірина Геращенко Олександр Турчинов Володимир Зеленський
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    Геращенко розповіла, чому Зеленський пішов війною на Порошенка саме зараз