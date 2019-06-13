Зеленському слід з'їздити в Баришівський суд, який виносить вигідні для Коломойського рішення?

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Коломойський

Найважче зрозуміти, навіщо так робити. Навіщо атакувати Нацбанк і конкурентів МАУ через один і той же суд

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Коломойский идет в Барышевку… по душу НБУ

Если вы думали, что административный суд самый безумный суд в Украине, то оказалось, что есть еще и Барышевский. И уже два дня этот суд генерирует решения, которые очень выгодны Игорю Коломойскому, но противоречат здравому смыслу, верховенству права и экономическим интересам украинцев.

Сначала суд удовлетворил жалобу какой-то дамы, запретив летать Skyup, что выгодно прежде всего МАУ. Потому что МАУ против конкуренции. И потому что лоукостеры сделали перелеты в Украине гораздо дешевле, что делает МАУ убыточным. И по какому пути всегда идет Коломойский? Убирает конкуренцию. Вот и убрал. С помощью суда в Барышевке, которому пожаловались на плохое обслуживание. Может быть оно и не очень хорошее. Но если опираться на такой критерий, то МАУ можно было бы лишить лицензии лет 10 назад. И поводов для этого было предостаточно. Но самый справедливый барышевский (черт, где это?) суд решает забрать лицензию у конкурента МАУ. Кто знает, еще немного, и может и иностранные лоукостеры судья запретит. Зачем украинцам эти дешевые перелеты? Ведь есть МАУ. И Коломойскому надо закончить его личную эпоху бедности.

Но это было только начало. Теперь барышевский суд (все-таки, где это?) решил разрушить сотрудничество Украины с МВФ и лишить национальный банк независимости. Запретив заместителю главы НБУ Катерине Рожковой исполнять свои обязанности. Феерично звучит формальная причина – какой-то неизвестный гражданин (может быть хоть знает где это Барышевка) решил, что Рожкова угрожает «добробуту» украинцев. И судья решил его в этом поддержать. При этом, симптоматично, что именно Рожкову считает свои врагом Коломойский. И не важно, как вообще это возможно, запрещать кому то работать под таким предлогом. Судья просто принял такое решение.

Решение суда опасно не только демонстрацией всесильности Коломойского. Но и тем, что такими шагами Коломойский нивелирует независимость Национального Банка. Институт независимого НБУ является основным элементом реформ, проводимых Украиной вместе с МВФ. Независимость НБУ – четкий маркер для инвесторов, которые только только успокоились после заявления Коломойского о дефолте и принялись покупать. Если НБУ потеряет свою независимость – то мы потеряем программу МВФ. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И будьте уверены, слово «Барышевка» сегодня начнут выговаривать даже в Вашингтоне. И местный судья прославится. Но на него плевать. Тем более, судя по всему, виза в США ему никогда и не была нужна. Проблема в том, что такие вот судьи из Барышевки наносят удар по экономике Украины.

Будет ли решение суда исполнено? Конечно нет, НБУ подаст апелляцию. Но это первый шаг по пути уничтожения независимости НБУ. И его уже сделали.

И труднее всего понять, зачем такое делать. Зачем атаковать Нацбанк и конкурентов МАУ через один и тот же суд. Это же «палево». Может хоть для приличия прикрылись бы? Или уже можно не скрывать.

И черт побери, остановите кто-то этот бешенный судебный принтер. Иначе ОАСК будет ревновать. Может президенту стоит съездить в Барышевку и выступить там с речью, что он не намерен давить на этот суд? В конце концов, тогда мы все узнаем, где же эта Барышевка. И может удастся прикрыть эту свободную судебную зону. Зону безграничных возможностей. Коломойского.

Джерело: блог Сергія Фурси

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