Зеленському слід з'їздити в Баришівський суд, який виносить вигідні для Коломойського рішення?
Найважче зрозуміти, навіщо так робити. Навіщо атакувати Нацбанк і конкурентів МАУ через один і той же суд
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Коломойский идет в Барышевку… по душу НБУ
Если вы думали, что административный суд самый безумный суд в Украине, то оказалось, что есть еще и Барышевский. И уже два дня этот суд генерирует решения, которые очень выгодны Игорю Коломойскому, но противоречат здравому смыслу, верховенству права и экономическим интересам украинцев.
Сначала суд удовлетворил жалобу какой-то дамы, запретив летать Skyup, что выгодно прежде всего МАУ. Потому что МАУ против конкуренции. И потому что лоукостеры сделали перелеты в Украине гораздо дешевле, что делает МАУ убыточным. И по какому пути всегда идет Коломойский? Убирает конкуренцию. Вот и убрал. С помощью суда в Барышевке, которому пожаловались на плохое обслуживание. Может быть оно и не очень хорошее. Но если опираться на такой критерий, то МАУ можно было бы лишить лицензии лет 10 назад. И поводов для этого было предостаточно. Но самый справедливый барышевский (черт, где это?) суд решает забрать лицензию у конкурента МАУ. Кто знает, еще немного, и может и иностранные лоукостеры судья запретит. Зачем украинцам эти дешевые перелеты? Ведь есть МАУ. И Коломойскому надо закончить его личную эпоху бедности.
Но это было только начало. Теперь барышевский суд (все-таки, где это?) решил разрушить сотрудничество Украины с МВФ и лишить национальный банк независимости. Запретив заместителю главы НБУ Катерине Рожковой исполнять свои обязанности. Феерично звучит формальная причина – какой-то неизвестный гражданин (может быть хоть знает где это Барышевка) решил, что Рожкова угрожает «добробуту» украинцев. И судья решил его в этом поддержать. При этом, симптоматично, что именно Рожкову считает свои врагом Коломойский. И не важно, как вообще это возможно, запрещать кому то работать под таким предлогом. Судья просто принял такое решение.
Решение суда опасно не только демонстрацией всесильности Коломойского. Но и тем, что такими шагами Коломойский нивелирует независимость Национального Банка. Институт независимого НБУ является основным элементом реформ, проводимых Украиной вместе с МВФ. Независимость НБУ – четкий маркер для инвесторов, которые только только успокоились после заявления Коломойского о дефолте и принялись покупать. Если НБУ потеряет свою независимость – то мы потеряем программу МВФ. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. И будьте уверены, слово «Барышевка» сегодня начнут выговаривать даже в Вашингтоне. И местный судья прославится. Но на него плевать. Тем более, судя по всему, виза в США ему никогда и не была нужна. Проблема в том, что такие вот судьи из Барышевки наносят удар по экономике Украины.
Будет ли решение суда исполнено? Конечно нет, НБУ подаст апелляцию. Но это первый шаг по пути уничтожения независимости НБУ. И его уже сделали.
И труднее всего понять, зачем такое делать. Зачем атаковать Нацбанк и конкурентов МАУ через один и тот же суд. Это же «палево». Может хоть для приличия прикрылись бы? Или уже можно не скрывать.
И черт побери, остановите кто-то этот бешенный судебный принтер. Иначе ОАСК будет ревновать. Может президенту стоит съездить в Барышевку и выступить там с речью, что он не намерен давить на этот суд? В конце концов, тогда мы все узнаем, где же эта Барышевка. И может удастся прикрыть эту свободную судебную зону. Зону безграничных возможностей. Коломойского.
Джерело: блог Сергія Фурси