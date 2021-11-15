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    Думки вголос

    Люди, які купляють фейкові сертифікати про вакцинацію, хочуть жити як в Європі

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

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    Українці витрачають тисячі гривень на фейкові сертифікати про щеплення - Люди, які купляють фейкові сертифікати про вакцинацію, хочуть жити як в Європі
    Українці витрачають тисячі гривень на фейкові сертифікати про щеплення
    Зображення: Слово і діло

    У Європі суцільний розгул наруги над свободою, адже там вакциновано до 80% населення

    Мовою оригіналу

    Зубожіння по-украински, это когда тысячи людей, погибающих под гнетом высоких тарифов и страдающих от голода на фоне страшного роста цен на подсолнечное масло, тратят тысячи гривен на фейковый сертификат о прививке в тот момент, когда сама прививка бесплатна. И для таких людей вы тоже считаете, что государство должно держать цены ниже рынка?

    Чтобы у них было на что оплатить услуги нового тренера личностного роста, купить себе крем для борьбы с радиоактивным излучением Юпитера и оплатить ретрит по восстановлению кармы?

    Кстати, вы замечали, что

    Люди, которые говорят «Война – это выдумка политиков. Все люди братья. Мы должны говорить друг с другом. Русские и украинцы – это братья, которых сталкивает какая-то третья сила, которой выгодна война»

    И те люди, что говорят «Прививка – это вмешательство в личное тело человека и нарушение прав. Да, мы не антивакцинаторы, но нужны годы, чтобы убедится в безопасности вакцины, да и вообще лучшее средство – это собственный иммунитет, который надо поддерживать»

    ... это одни и те же люди?

    И да, это те самые люди, которые покупают фейковые сертификаты о прививке. И они, конечно же, против коррупции. И хотят жить, как в Европе. Очень хотят. Даже когда в Европе сплошной разгул надругательства над свободой в их понимании, ведь там вакцинировано до 80% населения.

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    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: корупція в Україні вакцинація коронавірус
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    Люди, які купляють фейкові сертифікати про вакцинацію, хочуть жити як в Європі