Люди, які купляють фейкові сертифікати про вакцинацію, хочуть жити як в Європі

У Європі суцільний розгул наруги над свободою, адже там вакциновано до 80% населення

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Зубожіння по-украински, это когда тысячи людей, погибающих под гнетом высоких тарифов и страдающих от голода на фоне страшного роста цен на подсолнечное масло, тратят тысячи гривен на фейковый сертификат о прививке в тот момент, когда сама прививка бесплатна. И для таких людей вы тоже считаете, что государство должно держать цены ниже рынка?

Чтобы у них было на что оплатить услуги нового тренера личностного роста, купить себе крем для борьбы с радиоактивным излучением Юпитера и оплатить ретрит по восстановлению кармы?

Кстати, вы замечали, что

Люди, которые говорят «Война – это выдумка политиков. Все люди братья. Мы должны говорить друг с другом. Русские и украинцы – это братья, которых сталкивает какая-то третья сила, которой выгодна война»

И те люди, что говорят «Прививка – это вмешательство в личное тело человека и нарушение прав. Да, мы не антивакцинаторы, но нужны годы, чтобы убедится в безопасности вакцины, да и вообще лучшее средство – это собственный иммунитет, который надо поддерживать»

... это одни и те же люди?

И да, это те самые люди, которые покупают фейковые сертификаты о прививке. И они, конечно же, против коррупции. И хотят жить, как в Европе. Очень хотят. Даже когда в Европе сплошной разгул надругательства над свободой в их понимании, ведь там вакцинировано до 80% населения.

Джерело: блог Сергія Фурси

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