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    МОЗ заявив про проходження піку захворюваності на Covid-19

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    Ляшко: Стабілізація рівня госпіталізацій є сигналом проходження піку захворюваності на коронавірус - МОЗ заявив про проходження піку захворюваності на Covid-19
    Ляшко: Стабілізація рівня госпіталізацій є сигналом проходження піку захворюваності на коронавірус
    фото з відкритих джерел

    В Україні вперше за три місяці виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій

    В Україні за минулий тиждень на 6% знизилася кількість виявлених випадків Covid-19 та кількість госпіталізацій – на 13% порівняно з попереднім тижнем. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу.

    «Уперше за останні три місяці середньодобова кількість витягів із «ковідних» лікарень перевищує кількість госпіталізованих. У лікарні госпіталізують у середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують», – сказав міністр.

    За його словами, стабілізація рівня госпіталізацій є сигналом проходження піку захворюваності на коронавірус та початку розвантаження медичної системи України.

    «Але це ще не перемога над вірусом. Кількість хворих і рівень госпіталізації – на досить високих показниках, тому треба продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень», – зазначив Ляшко.

    До слова, в Україні упродовж 14 листопада зробили понад 97,3 тис. щеплень проти Covid-19. Першу дозу отримали 641 тис. людей, а завершили вакцинацію – майже 56,3 тис.

    Нагадаємо, в Україні вчора, 14 листопада, виявили понад 10 тис. нових випадків коронавірусу. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11,2 тис. – одужали.

    Також головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.

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    Теги: міністр лікар хвороби коронавірус Віктор Ляшко
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    МОЗ заявив про проходження піку захворюваності на Covid-19