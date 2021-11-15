МОЗ заявив про проходження піку захворюваності на Covid-19

В Україні вперше за три місяці виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій

В Україні за минулий тиждень на 6% знизилася кількість виявлених випадків Covid-19 та кількість госпіталізацій – на 13% порівняно з попереднім тижнем. Про це заявив голова МОЗ Віктор Ляшко під час брифінгу.

«Уперше за останні три місяці середньодобова кількість витягів із «ковідних» лікарень перевищує кількість госпіталізованих. У лікарні госпіталізують у середньому на 7% менше пацієнтів, ніж виписують», – сказав міністр.

За його словами, стабілізація рівня госпіталізацій є сигналом проходження піку захворюваності на коронавірус та початку розвантаження медичної системи України.

«Але це ще не перемога над вірусом. Кількість хворих і рівень госпіталізації – на досить високих показниках, тому треба продовжувати нарощувати темпи вакцинації та дотримуватися карантинних обмежень», – зазначив Ляшко.

До слова, в Україні упродовж 14 листопада зробили понад 97,3 тис. щеплень проти Covid-19. Першу дозу отримали 641 тис. людей, а завершили вакцинацію – майже 56,3 тис.

Нагадаємо, в Україні вчора, 14 листопада, виявили понад 10 тис. нових випадків коронавірусу. Також 442 людини померли від ускладнень хвороби, а 11,2 тис. – одужали.

Також головний санітарний лікар назвав імовірні строки наступної хвилі Covid-19.