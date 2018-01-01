Зустріч Порошенка з главою МВФ: відсутність новин вже є хорошою новиною

Головне, щоб не було пізно. І ми всі з вами не стали біднішими

Мовою оригіналу Отсутствие содержательных месседжей после встречи Порошенко-Лагард, исключая радость от номинация Смолия, которую как раз для этого и сделали перед Давосом, говорит о том, что в этот раз мадам Лагард хорошо подготовилась перед встречей и не пошла на уступки по антикоррупционному суду. [GALLERY_BLOCK] [READ_MORE] Прошлая

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крістін Лагард та Петро Порошенко

Головне, щоб не було пізно. І ми всі з вами не стали біднішими

Мовою оригіналу

Отсутствие содержательных месседжей после встречи Порошенко-Лагард, исключая радость от номинация Смолия, которую как раз для этого и сделали перед Давосом, говорит о том, что в этот раз мадам Лагард хорошо подготовилась перед встречей и не пошла на уступки по антикоррупционному суду.

Прошлая такая встреча подарила нам большую «зраду», а именно, отказ от рынка земли как условия для следующего (и теперь уже, очевидно, последнего) транша в программе. В этот раз позиция кредиторов, судя по всему, была более жесткой. Как результат – никаких приятных новостей о прорыве. Лагард не пошла на уступки и Порошенко не чему было радоваться в своих отчетах о встрече. А в МВФ уже понимают, что радоваться можно, и даже говорить хорошие новости в слух, не тогда, когда тебе пообещали что-то ребята из Украины, а когда они это выполнили. И когда их «выполнение» проанализировали юристы и аналитики. Но отсутствие новостей – это уже новость. И в нашем случае – хорошая новость.

Когда «пацаны» поймут, что деньги арабских шейхов им не светят, то они придут к необходимости сделать антикоррупционный суд так, как надо. Главное, чтобы к тому времени не было поздно. И мы с вами не стали беднее.

Джерело: блог Сергія Фурси

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