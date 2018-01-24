Глава МВФ на зустрічі з Порошенком: Україні варто прискорити темп реформ

Лагард заявила Порошенку, що Україні слід скористатися наявним сприятливим зовнішнім середовищем для прискорення реформ

Під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя. Про це йдеться у її заяві за підсумками зустрічі. «Я знову підтвердила, що МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну разом з



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Фото: прес-служба президента України Крістін Лагард та Петро Порошенко

Лагард заявила Порошенку, що Україні слід скористатися наявним сприятливим зовнішнім середовищем для прискорення реформ

Під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Давосі директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард закликала Київ прискорити темп реформ заради економічного зростання і підвищення рівня життя.

Про це йдеться у її заяві за підсумками зустрічі.

«Я знову підтвердила, що МВФ готовий продовжувати підтримувати Україну разом з іншими міжнародними партнерами в її зусиллях щодо реформування. Я також підкреслила, що Україні слід скористатися наявним сприятливим зовнішнім середовищем для прискорення реформ і переходу до сильнішого зростання, необхідного для стійкого поліпшення життєвого рівня населення», - наголосила Лагард.

«Зустріч з президентом Порошенком та членами його команди була дуже продуктивною і приємною. Це дало нам шанс обговорити всі заходи, які вже вживаються і ми сподіваємося, що наше обговорення посприяє запровадженню інших заходів, про які ми говорили. Ми говорили про те, що в Україні запровадять нову голову НБУ», - додала вона.

Нагадаємо, у середу ввечері у Давосі пройшли переговори Порошенка з директором МВФ.

Крістін Лагард заявила, що МВФ чекає від України призначення незалежного глави Нацбанку. Порошенко також зазначив, що для України дуже важливо продовжувати співпрацю з МВФ у 2018 році.

Раніше Порошенко у Давосі провів зустріч з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. У рамках зустрічі сторони обговорили питання двосторонньої співпраці. Крім того, Порошенко вкотре запросив Нетаньягу здійснити офіційний візит до України.

Також Порошенко запросив до України зятя та радника президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Джерело: Українська правда