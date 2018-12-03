Чи може напад Росії на українські кораблі бути початком широкомасштабної агресії?

Це вже не «ихтамнєт» - це російські кораблі під російськими прапорами

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Итак, — военное положение введено в 10 областях Украины, если не ошибаюсь. Если посмотрите на карту Украины, вы увидите, что эти области, так или иначе, приграничные. Когда соседняя страна – даже не будем ее называть — Россия, или Украина, или Занзибар – не имеет значения. Когда против любой страны соседняя страна делает откровенный акт агрессии – это так в понимании Украины, — мы сейчас не будем спорить, — я просто рассказываю, что происходит. Итак, Украина воспринимает это как акт агрессии уже соседнего государства.

То есть, это не вот это «их там нет», — это реально российские корабли под российскими флагами. Соответственно, непонятно, что Россия будет делать дальше. Возможно, это просто частный шаг. А возможно это начало какой-то полномасштабной агрессии по южному флангу Украины — для того, чтобы, например, сделать тот знаменитый коридор между Россией и, например. Приднестровьем – для того, чтобы, предположим, запустить знаменитый водный канал, который идет в Крым – вы знаете, что этот канал перекрыли украинцы.

Таким образом, введено военное положение, особый статус, только для этих 10 регионов. Потому что ни я, ни вы, ни любой из тех, кто нас слушает, не может ответить на самый главный вопрос: эта история с кораблями — частность или начало какой-то широкомасштабной агрессии обезумевшего руководителя соседнего государства.

Джерело: Эхо Москвы

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