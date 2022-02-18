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    Думки вголос

    Путін зазнав поразки і тепер розігрує карту «українського геноциду»

    Путін називає українців сестрами та родичами, але... - Путін зазнав поразки і тепер розігрує карту «українського геноциду»
    Путін називає українців сестрами та родичами, але...

    Путін знущається з України, примушуючи її до кохання

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    Следственный комитет России возбудил дело пяти массовых захоронениях на территориях ЛНР и ДНР. Раскопали 295 гражданских лиц, так пишут сепаратисты. То есть, картина вроде такая, что украинцы, покидая Донбасс, расстреливали мирных жителей, а потом кидали их в ров и закапывали. Но, как водится, когда врешь, то вранье торчит из всех щелей. СК пишет «Эксгумированы не меньше 295 гражданских лиц, погибших в результате неизбирательных (!) обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований в 2014 году».

    И тут возникает вопрос: в 2014 году была ожесточенная война, гибли люди – это правда. Я не буду спрашивать, как СК мгновенно определил, что убитые погибли именно в результате украинских обстрелов (видимо, помогает патриотизм, он делает глаза зорче), но есть вопрос – а кто устроил массовые захоронения? Это могли сделать только сепаратисты, потому что украинская армия отходила, а не наоборот. Либо ее вообще не было в этом месте, потому что это были не уличные бои, а артобстрел. Но если они это сделали, или давайте так, кто-то это сделал 2014 году, то почему это «обнаружено» только сейчас. Кто хоронил, кто молчал с 14-го года?

    Ответ прост. Потерпев политическое поражение и отводя войска, Путин разыгрывает карту «украинского геноцида». Это нужно, чтобы начать «спасать русских», которым заблаговременно раздали российские паспорта и теперь пора признавать ДНР и ЛНР. Или шантажировать признанием.

    Вот и вся история. Так что, когда вечерний вой Скабеевой-Соловьева рванется к вам из телевизоров, не забудьте про подонков из ЛНР, которые стреляли по детскому садику находящимся на Украинской территории.

    А теперь про секс. Вы же ждали.

    Вы, наверное, помните, что Путин называет украинцев сестрами и родственниками. При этом он издевается над Украиной, принуждая ее к любви. В народе это называется инцест, а насильники преследуются и сурово наказываются. Особенно плохо им приходится в тюрьме, где их используют по назначению.
    Думаю, что в свое время, Гаагский Трибунал найдет подходящую тюрьму для насильников.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Донбас Путін путінський режим
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    Путін зазнав поразки і тепер розігрує карту «українського геноциду»