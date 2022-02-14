Немає жодної надії на адекватність Путіна

Українці на довгі роки вважатимуть Росію своїм ворогом

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Говорят, – не жил в то время и сильно не изучал, это надо к Венедиктову, историку. Говорят, что самая бессмысленная война, которая началась как бессмысленная война, но была самой кровавой, когда братья и соседи рубили друг друга – это Первая Мировая война. И дело не в Гавриле Принципе и этом убийстве, а просто была такая наэлектризованность, и потом такое началось, что люди превратились в зверей – чего стоит газ «зарин», которым травили. А теперь все в единой Европе.

И самое интересно, что никто, в отличие от Второй Мировой войны, не понес за это наказание. А еще Адольф Гитлер, как вы помните, свою доктрину национального унижения, перевел еще 60 миллионов жертв – в Холокост, во все, что только может быть. А вот тогда уже взяли за жабры, повесили и расстреляли.

У меня надежда вот, на что. У меня нет надежды на вменяемость Путина как обычного человека. Он большой политик, стратег, поэтому ему в топку бросить, – хотя некоторые говорят, что он не такой, что он мягкий, – ну, посмотрим, какой он мягкий.

Я надеюсь все-таки на справедливость. Я надеюсь, что потом, когда все это закончится, когда оплачут мертвых, когда украинцы на долгие века будут считать Россию своим врагом, – это самый ужасный процесс, который будет, это очень будет плохо, это будет как Армения и Азербайджан, которых невозможно примирить. После этого будет какой-то трибунал, где каждым сестрам по серьгам.

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Джерело: Эхо Москвы

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