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    Думки вголос

    Які традиційні цінності, крім війни, є у Росії?

    Будь-який закон у&nbsp; РФ може мати лише одну назву &laquo;Закон про право померти за Путіна&raquo; - Які традиційні цінності, крім війни, є у Росії?
    Будь-який закон у  РФ може мати лише одну назву «Закон про право померти за Путіна»

    Якщо ти без трусів, то хрестик у нинішній Росії вже можна не знімати

    Мовою оригіналу

    Есть такой старый, еще советский анекдот – один человек спрашивает другого: «Слушай, я вот сегодня сосисок поел, так у меня теперь живот болит. Почему у нас сосиски такие плохие?» А второй ему говорит: «А ты на какой машине ко мне приехал?» Тот отвечает: «А причем тут машина? Ну, я на своей машине приехал, на Жигулях, а что?» - Ну, и как машина? – Ну, плохая машина, так что?

    – А то, что если машина плохая, то почему сосиски должны быть хорошие?

    Этот анекдот справедлив, но он совсем не про сосиски. Он про то, что одно следует из другого. И если чего-то нет, то и другого не будет.

    Вот тут моя любимая Инесса Землер прислала мне новость, что Минкультуры приостановило обсуждение проекта о «традиционных ценностях», который был направлен против «культа эгоизма вседозволенности и безнравственности». Там, в этом президентском предложении много пунктов, которые можно измерить только какой-то особой президентской мерялкой, но посадить можно реально. Короче, главные режиссеры нескольких театров резко выступили против, и «обсуждение закона приостановлено». Конечно, так всегда пишут, нельзя же честно сказать: «Да, мы идиоты, мы хотели выслужиться перед Путиным, чтобы правовое поле для посадки граждан было еще более размыто. Чтобы и мы могли сажать подростков, как 16-и летнего Уварова, за то, что он хотел «взорвать ФСБ», только не в реальной жизни, а в выдуманной – в компьютерной игре «Майнкрафт». А у нас еще будет лучше – мы можем каждому пришить, что он не следует традиционным ценностям!!!»

    Вот так они думали, но споткнулись на малом – на первой же ценности. А она звучит так: «Права и свободы человека» – они сами туда эту ценность сдуру вписали. То есть, появляется новый закон, где традиционной ценностью провозглашаются не привычное людоедство, кадыровские призывы к отрезанию голов, веерные посадки и развязывание братоубийственной войны по своему желанию, а какие-то «права и свободы человека». Но, поскольку у российских граждан, по Путину, есть только одно право – жить бедно, снова проголосовать на пеньке за того же Путина и умереть молодым в окопе под Киевом, то эти «свободы» сюда никак не лезут. Поэтому, обсуждение «приостановлено». То есть, будут дорабатывать. Будут думать, как убрать права и свободы человека, чтобы никто не заметил

    Но я бы кремлевцам посоветовал бы сильно не заморачиваться – если ты без трусов, то крестик, в нынешней России, уже можно не снимать, все уже все понимают и привыкли. Говорим о миролюбии – готовимся к войне, говорим, что дети – это главное – принимаем закон Димы Яковлева. Говорим про «привлечение инвестиций» (это Путин снова предложил, я вначале глазам не поверил – то есть, власть-людоед накануне войны зовет инвестиции. Шутник этот Путин, тролляка еще тот! Уважаю таких.)

    А еще страна неустанно заботится о своих гражданах падением рубля и запретом на санкционные продукты.

    Короче говоря, непросто в России принимать законы. если врать – засмеют. если писАть правду, то тогда любой закон может носить только одно название «Закон о праве умереть за Путина», и никакое другое.

    Кстати, об обращении руководителей театров. если думаете, что их беспокоят права человека, то это ошибка. Их беспокоят только их права поставить нормальный спектакль. Потому что, если войдут в силу «традиционные ценности», то Калягин сможет ставить спектакли где актеры играют исключительно в лаптях, пьют только водку и играют с медведем на балалайке.

    Это ведь тоже традиционные ценности.

    Главные, причем.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія війна Путін путінський режим
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    Які традиційні цінності, крім війни, є у Росії?