Росіянам складно уявити, що таке свобода думки

Як у Франції обмежували права невакцинованих

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Во Франции вот что произошло. Там в парламенте были долгие дебаты. Правительство предложило преобразовать действующий закон о санитарном пропуске в вакцинный. Думаю, смысл понятен: санитарный – это когда ограничивают по географии, по региону заражения, а вакцинный – это когда ограничивают по тому, привит ты, или нет.

Я совсем не знаком с французскими правилами, традициями и характером, но предполагаю, что у них там всё не сильно отличается от нашего – есть сторонники вакцинации, а есть противники; есть сторонники введения всяких запретов и QR-кодов, а есть те, кто против. Поэтому, для меня эта новость совсем в другом слове, на которую россиянин и внимание не обратит внимание. Слово это русскому человеку незнакомо. Я знаю научные эксперименты, произведённые по заказу Кремля, где брали 1200 человек из разных регионов России и задавали им вопрос: «Что такое дебаты?»

70% ответили, что такого слова не знают, а знают слова синонимы – «аресты», «сроки», «пытки», «лишение гражданства», «иностранный агент», «радиоактивная пыль». 20% сказали, что это слово из лексикона Америки, так сказали Киселёв и Соловьёв, и означает это слово приближение НАТО к российским границам. И 10% заявили, что это, вроде бы, дискуссия в парламенте, но в царском, до 1917 года.

Но французы знают это слово и дискуссия в парламенте состоялась. И, поскольку, там к закону было жуткое количество поправок, то оппозиция (еще одно незнакомое россиянину слово, но можно его значение посмотреть в «Википедии»), так вот, оппозиция настояла на прекращение дебатов. И большинство (у нас это «Единая Россия») была вынуждена согласиться. Понятно, что «большинство, которое соглашается с оппозицией» – это уже граничит с изменой и государственным переворотом, поэтому россиянину это просто и голову не лезет, но во Франции так бывает – что с них возьмёшь, с любителей лягушачьих лапок.

И совершенно не имеет значения, что они там решили, в результате дебатов, что завтра решат, и послезавтра. Главное, что если у тебя другое мнение, и ты критикуешь власть, или даже её ругаешь, ты не поедешь в колонию. Я понимаю, что это столь удивительно, что и поверить трудно, но есть отдельные, явно недоразвитые страны, где язык у парламентариев от природы столь короток, что крайне неудобно лизать власть, поэтому они ограничиваются дебатами. Но они над лизанием работают, о чем свидетельствуют заголовки в российской кремлёвской прессе: «Французы восхитились новогодним обращением Путина».

Но есть еще более удивительные парламентские истории, в которые вообще трудно поверить. Это сейчас хит интернета – в Дании решили купить четыре слона для зоопарка, но один из слонов имел друга-верблюда, и его пришлось купить тоже, чтобы этот слон не тосковал. Так в парламент Дании вызвали премьера, чтобы та доложила, почему народные деньги пошли на верблюда. На видео все хохочут, но премьер докладывает (!) почему купили.

Я понимаю, это Дания, там сильны традиции сказок Андерсена, поэтому мы может относиться к ним снисходительно.

Но знаете, сейчас, в Новый год, когда все поднимают тосты за мечты, я бы поднял такой тост – «За дебаты в российском парламенте в Новом году».

К счастью, я фантазёр, а не фантаст, поэтому лучше поверю в марсиан с рожками на голове.

Так реалистичней будет.

Джерело: Эхо Москвы

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