Захід не боїться путінських погроз

Завжди після якоїсь суперечки, щоб тверезо оцінити, хто у суперечці переміг, треба подивитися, хто куди після неї вирушив

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Главным событием года я, все же, считаю, путинские безумства по поводу иностранных агентов, аресты, сроки, лишения гражданства и прочие решительные шаги в деле восстановления духа позднего СССР.

Ну, да ладно. Высокое руководство Эха совершенно закономерно поручило мне отозваться на разговор Путина и Байдена, который состоялся в четверг.

Отзываюсь.

Если говорить формально, то там были два интересных момента:

Украина. Тут Байден предупредил Путина о беспрецедентных санкциях, «в случае продолжения эскалации вдоль украинской границы» – так Байден сказал. еще, что важно, Байден сказал, что «значительного прогресса на переговорах о безопасности можно будет достичь лишь при деэскалации ситуации».

Это очень важный пассаж, даже важнее санкций. Именно этих переговоров хочет Путин, именно для этого был опубликован его недавний ультиматум, где он требует нового передела мира и раздела сфер влияния. Прямо сказать Путину, что так нагло с Америкой и НАТО дела не ведут, Байден, конечно не мог. Поэтому, придумано элегантное ответное условие – уведете армию от Украины, тогда будем думать. Путин, конечно, армию не уведет, национального лидера поставить на колени невозможно. И это хорошо для Запада, потому что есть причина не рассматривать путинские ультимативные хотелки.

Второй момент – это реплика Путина, о которой трубит российская пропаганда. Ибо, когда Байден поставил свое условие о санкциях, Путин заявил, что если Запад решится на беспрецедентные санкции, то «все это может привести к полному разрыву отношений между странами» – так сказал российский Заратустра.

Некоторые утверждают, что после этих слов Байден разрыдался! Он понял, что Америке конец! Он увидел, как из Штатов и европы эвакуируют детей, жен и многочисленных родственников российских богатеев; он видит закрывающиеся по миру офисы RT; он видит, как тысячами продается недвижимость, купленная на выведенные в оффшоры, украденные у россиян милиларды; он видит, как увозят канистры с «Новичком»; он видит грустный лик Дерипаски…

– Как жить без всего этого?! – рыдал Байден.

Есть такая версия.

Но есть и другая версия. После того, как лидеры поговорили, Псаки спросила, как Байдену путинские угрозы, на что Байден неожиданно произнес по-русски: «Напугали ежа голой *****!» – думаю, все догадались, чем пытались напугать ежа.

Знаете, есть такое остроумное рассуждение. Всегда после какого-то спора, чтобы трезво оценить, кто в споре победил, нужно посмотреть, кто куда отправился.

Байден, к примеру, пошел решать вопросы богатейшей страны мира, члена НАТО, страны с крупнейшей армией мира.

А Путин пошел лишать гражданства своих граждан, расписывать новые тюремные сроки своим гражданам, добавлять своим пенсионерам по 100 рублей и решать вопрос, на каких пеньках будет производиться фальшивое голосование по его новому президентскому сроку в 2024 году.

Но, если разобраться, победителя в переговорах не было. И тут важно не то, чего хотел Путин, а то, что Запад не прогнулся и путинских угроз не боится. В этих словах нет унижения Путина, тут совсем другое.

Дело в том, что у любого правителя должен быть кто-то, кто скажет «Нет!». Обычно, это оппозиция. Но, поскольку российская оппозиция либо в тюрьме, либо изгнана под угрозой тюрьмы, то это делает Байден, он говорит «Нет!».

Хорошо бы и его сделать иностранным агентом и лишить российского гражданства, но Байден уже иностранный агент, а российского гражданства у него нет.

Пока.

Поговаривают, что после президентства он хочет в Газпром, в наблюдательный совет.

Так что Путину просто нужно немного подождать.

Джерело: Эхо Москвы

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