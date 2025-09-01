Головна Думки вголос Ірина Геращенко
Вбивство Парубія – це не лише втрата для України, а й сигнал для всього світу

glavcom.ua
Вдень 30 серпня у Львові було вбито колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія
фото з відкритих джерел

Вбивство Парубія: як відреагував світ

Вбивство Андрія Парубія широко висвітлюють у провідних світових ЗМІ. Його смерть розглядають як символічний напад на основи української державності та ідентичності.

The Guardian назвала подію «жахливою», а самого Парубія – «ключовою фігурою в русі за суверенітет» і «принциповим патріотом». Видання процитувало колег, які охарактеризували його загибель як «удар по серцю України».

Reuters пише, що йдеться не лише про «вбивство колишнього спікера парламенту» й діючого депутата «Європейської Солідарності», а й про політичну символіку злочину, що одразу отримав трактування як акт терору.

Financial Times виділила Парубія як «провідну фігуру націоналістичного руху» та одне з найбільш резонансних політичних убивств з початку війни. FT звернула увагу на замаскованого злочинця, який діяв «ретельно і сплановано», припустивши можливий російський слід.

Wall Street Journal прямо назвав убивство «дбайливо підготовленим актом» і нагадав про ключову роль Парубія в Майдані-2014. Видання підкреслило, що він був одним із найпослідовніших опозиційних голосів проти Москви. Окремо WSJ згадує, що після смерті політика у російських колах пролунали зловтішні коментарі.

The Times (UK) деталізувала обставини нападу, що вбивця здійснив вісім пострілів та зник на електровелосипеді. Було оголошено операцію «Сирена», яка паралізувала район.

BBC, CBS та Sky News акцентували на тому, що нападник був у маскуванні – вдягнений як кур’єр і втік на e-байку. Саме цей нюанс додає відчуття ретельно спланованої провокації.

Euronews нагадало про участь Парубія у двох революціях – Помаранчевій та Революції Гідності, назвавши його постать частиною історії боротьби України за демократію.

Le Monde охарактеризувало його як «символ українського націоналізму», підкресливши, що його смерть – це «удар по фундаменту опору ідентичності».

France24 відзначила політичний контекст: убивство сталося у момент, коли ЄС демонстрував консолідовану підтримку України, і воно виглядає як елемент тиску на Захід.

ABC News (Австралія): Парубій постав як колишній фронтовик, що не лише воював, а й політично відстоював незалежність України. Міський голова Львова акцентував увагу на тому, що війна не лишає «безпечних місць».

Смерть Андрія Парубія – це не лише втрата для України, а й сигнал для всього світу. Убивство називають «ретельно спланованим терактом» із очевидним геополітичним підтекстом. Медіа також підкреслюють, що ті, хто був символом спротиву Кремля, тепер стають мішенями.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Андрій Парубій ЗМІ вбивство українці

