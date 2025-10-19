Польський суддя став героєм тижня в Україні

Україна має право на захист!

Безумовний герой тижня – польський суддя Даріуш Любовський, який прийняв рішення не видавати українця Володимира Журавльова, якого обвинувачують в причетності до підриву газопроводу «Нордстрім» у 2022 році, у Німеччині.

Він не лише звільнив Володимира з-під арешту у залі суду, але проявив мудрість і далекоглядність, яких бракує нинішній Європі. З терористами треба говорити мовою сили, Росія розуміє тільки тиск. Росія чинить геноцид проти українців, які обороняються. Коли тобі загрожує вбивство, ти маєш вдатися до всіх можливих засобів порятунку. Це стосується і людей, і країн.

«Не можна забувати, що дія, яку закидають Журавльову, була вчинена у контексті злочинної і геноцидної війни, яку з 2014 року Росія веде проти України… Україна, її збройні сили, спецслужби та ті, хто діють за їхнім наказом, руйнуючи критичну інфраструктуру ворога, – діють у рамках справедливої війни... Дії України є обґрунтованими, раціональними та справедливими».

Україна має право на захист! Ця аксіома сьогодні була захищена у суді і це важливий прецедент. Всі законні воєнні цілі, всі воєнні злочинці підлягають знищенню. Слава Богу, що тепер це сказав і суддя.