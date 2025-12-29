Головна Думки вголос Ірина Геращенко
Ірина Геращенко Народна депутатка України

Путін прагне затягти нас у пастку

glavcom.ua
Путін бреше і блефує: що далі мають зробити США та Європа
фото: AP

Путін буде тягти час. Це його незмінна тактика

Тільки удари вглиб Росії і посилення санкцій, які знищать економіку і не дадуть можливості фінансувати війну, можуть змінити його сценарій. І поки немає жодних реальних сигналів про готовність Москви закінчити війну, їх цілі незмінні – знищення України.

Домовилися створити робочі групи. У принципі, з цього починалася свого часу імплементація мінських домовленостей. Правда, спочатку була угода.

З важливого, що прозвучало вперше – це можливість ратифікації безпекових гарантій Конгресом США. Над адвокацією цієї ідеї останні місяці активно працювали Офіс президента, дипломати і парламентарі, всі, хто мав контакти з нашими американськими партнерами.

Ми також говоримо про це на всіх зустрічах з конгресменами, зокрема, під час останнього візиту до США. Це дійсно посилює відповідальність партнерів, але багато залежить від змісту угоди, які саме гарантії там будуть прописані.

Що далі? Треба продовжити працювати з європейцями і американцями, не лише Білим Домом, а всіма інституціями, доносячи очевидне – Путін бреше і блефує. І чим швидше це стане очевидним не лише українцям, тим більше шансів примусити кремлівських потвор до реальних переговорів.

Р.S. Трамп ані слова не сказав про референдум і вибори. Бо це сценарій і бажання росіян, не так американців. Путін прагне затягти нас в пастку, посилити градус напруги всередині країни, а за цей час накопичити сили і продовжити вбивати українців. Нам треба зосередитися на фронті, посилювати ЗСУ і ППО. Владі варто зосередитися над цим, а не думати, як в умовах воєнного часу продовжити своє царювання.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
