Культурний геноцид: чому Росія б'є по святинях України

Сьогоднішня ніч ще раз доводить повну деградацію Росії та її народу

Варварські удари по національній святині, Лаврі, яка з 1990 року входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, згарище на місці цехів історичної кіностудії Довженка, атака тільки відреставроване і вже культове приміщення Мистецького Арсеналу в Києві і будівлю Художнього Музею в Харкові – це жорстокий, цілеспрямований культурний геноцид, свідоме знищення нашої ідентичності, всього, що є для нас святим і безцінним. Аби зробити максимально боляче.

Сьогоднішня ніч ще раз доводить повну деградацію Росії як країни і росіян як народу. Та і міжнародних організацій, які давно мали б виключити Росію зі своїх лав. ЮНЕСКО, як структура ООН, мала б вже сама давно ініціювати виключення РФ з Совбезу Організації за систематичний підрив основ організації, знищення її принципів і цінностей.

Якби для когось були там якісь принципи. І звичайно, сьогодні офіційний Київ має вимагати негайного засідання Радбезу, бо знищення культурного надбання і памʼяток – це геноцидні практики, за які має бути відповідальність.

Схоже, росіяни так мстять за Севастополь і Крим, у безумній злобі луплять по святинях «матєрі городов рускіх», не маючи успіхів на фронті. Всі ми сьогодні переживаємо спустошення, і вихід з цього один – донати на ЗСУ, які щодня захищають нашу державність і нашу ідентичність.

І так, нам потрібні сьогодні кошти на ППО, а не кешбек! На ракети, а не тисячовесну. На снаряди, а не єбачки. На помсту! Ці страшні кадри назавжди залишаться в нашій памʼяті і серці.