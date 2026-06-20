Рішення Навроцького вдарить по Польщі сильніше, ніж по Україні. І ось чому

Навроцький зробив ведмежу послугу для України та ЄС

Немудре, недружнє, провокативне рішення про позбавлення президента України ордену «Білого Орла». Бо мова не про прізвища.

З початку вторгнення багато країн світу і інституцій відзначали в особі Зеленського найвищими своїми нагородами Україну, український народ і героїчні ЗСУ, які своєю жертовністю і мужністю, своїми спинами закривають сьогодні і Польщу від російської навали.

Думаю, багатьом полякам сьогодні соромно. Україна стікає кровʼю. Якщо Україна впаде, наступною буде Польща. Ми переживемо без ордену, але не відмовимося від нашої історії, мови, культури, від наших героїв і традицій, ані під тиском російського ворога, ані під шантажем немудрих політиків з інших країн. Все мине, і це теж.

Президент Польщі Навроцький зробив сьогодні ведмежу послугу не лише своєму народові, але й європейським лідерам, продемонструвавши відсутність емпатії, мудрості і європейськості.

Найскандальніше, що цей ганебний вчинок зроблено в переддень конференції з відновлення України, яка вже наступного тижня відкривається в Гданську. Місті, де народилася легендарна «Солідарність», де руйнувався Варшавський блок.

Сьогодні як ніколи актуальні слова Папи Іоана Павла Другого «Прощаємо і просимо прощення!» Він був великим і мудрим Поляком. Вірю, що колись його заповіт стане дороговказом державним діячам, а час політиканів і популістів мине.