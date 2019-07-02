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    Думки вголос

    Путіна не розжалобиш закликами про дітей: Росія вбивала дітей в Чечні, Сирії та Україні

    • Ірина Геращенко

      Народний депутат України, віце-спікер

    • Розсилка
    Володимир Путін - Путіна не розжалобиш закликами про дітей: Росія вбивала дітей в Чечні, Сирії та Україні
    Володимир Путін

    Зупинити Путіна можна не сміхом чи сльозами, а тільки тиском

    Росія вдруге скликає радбез ООН через український мовний закон. Україна за часів президентства Зеленського жодного разу не скликала Радбез через невиконання Росією морського трибуналу ООН і незвільнення українських моряків.

    Франція і Німеччина за нашою спиною домовляються про повернення російської делегації в ПАРЄ і українська влада з цим погоджуються.

    В світовій пресі виходять нищівні статті про повернення російської делегації і ганьбу асамблеї, але там немає статей українського президента з закликом до європейських політиків не зраджувати принципи.

    Зовнішня політика потребує активних дій. Путіна не можна розжалобити закликами про дітей, його країна вбивала дітей в Чечні, в Сирії, в Україні ... Його, звичайно, можна розсмішити, думаю, останній місяць він сміється без перерви.... Але зупинити його можна не сміхом чи сльозами, а тільки тиском.

    Джерело: блог Ірини Геращенко

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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