Компанія Ахметова труїтиме українців екологічно шкідливим вугіллям
- Сьогодні, 14:01
-
Розсилка
Жителям Запоріжжя, Ладижину та інших міст, куди відправлялося на спалювання це «цінне» американське вугілля, можна лише поспівчувати
У жовтні минулого року ДТЕК купував у США вугілля із сіркою 3,3%. Це втричі більше, аніж стандарт Роттердаму (<1%). А в тарифах споживачі із квітня 2016 року платять саме Роттердам+.
В Україні середня сірка вугілля біля 2%. Тобто споживачі платять Роттердам+, але екологічна якість до Роттердаму не наближалася, а навпаки - віддалялася. Пояснювали це просто і нехитро: «ну ми ж змішуємо американське вугілля із українським вугіллям».
Мені потрапили імпортні дані за листопад. Виявляється, у листопаді ДТЕК із США імпортував вугілля із сіркою ще вище, аж 3,46%.
Купували через свою швейцарську прокладку DTEK Trading SA, там залишали маржу і «надували» вхідну ціну для України.
Отже, бізнес-план:
1. Отримали в тарифах Роттердам+.
2. Купили дешеве екологічне шкідливе вугілля.
3. Через свою швейцарську прокладку зробили його дорогим.
4. Тим самим завищили витрати, тобто занизили базу до оподаткування в Україні.
5. І вже цим дорогим американським вугіллям виправдали Роттердам+.
6. Повертаємось в пункт 1.
Звичайно, державні органи мали б швидко розкусити і наказати за ухилення від сплати податків та використання екологічно шкідливого вугілля. Але у нас - нагородили Роттердамом+, і більше нічого не помічають.
Жителям Запоріжжя, Ладижину та інших міст, куди відправлялося на спалювання це «цінне» американське вугілля, можна лише поспівчувати. Як бачимо, цинізм і жадібність перемогли соціальну відповідальність.
Джерело: блог Андрія Геруса