Компанія Ахметова труїтиме українців екологічно шкідливим вугіллям

Жителям Запоріжжя, Ладижину та інших міст, куди відправлялося на спалювання це «цінне» американське вугілля, можна лише поспівчувати

У жовтні минулого року ДТЕК купував у США вугілля із сіркою 3,3%. Це втричі більше, аніж стандарт Роттердаму (<1%). А в тарифах споживачі із квітня 2016 року платять саме Роттердам+. В Україні середня сірка вугілля біля 2%. Тобто споживачі платять Роттердам+, але екологічна якість до Роттердаму не наближалася, а навпаки - віддалялася.

Андрій Герус Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рінат Ахметов

Жителям Запоріжжя, Ладижину та інших міст, куди відправлялося на спалювання це «цінне» американське вугілля, можна лише поспівчувати

У жовтні минулого року ДТЕК купував у США вугілля із сіркою 3,3%. Це втричі більше, аніж стандарт Роттердаму (<1%). А в тарифах споживачі із квітня 2016 року платять саме Роттердам+.

В Україні середня сірка вугілля біля 2%. Тобто споживачі платять Роттердам+, але екологічна якість до Роттердаму не наближалася, а навпаки - віддалялася. Пояснювали це просто і нехитро: «ну ми ж змішуємо американське вугілля із українським вугіллям».

Мені потрапили імпортні дані за листопад. Виявляється, у листопаді ДТЕК із США імпортував вугілля із сіркою ще вище, аж 3,46%.

Купували через свою швейцарську прокладку DTEK Trading SA, там залишали маржу і «надували» вхідну ціну для України.

Отже, бізнес-план:

1. Отримали в тарифах Роттердам+.

2. Купили дешеве екологічне шкідливе вугілля.

3. Через свою швейцарську прокладку зробили його дорогим.

4. Тим самим завищили витрати, тобто занизили базу до оподаткування в Україні.

5. І вже цим дорогим американським вугіллям виправдали Роттердам+.

6. Повертаємось в пункт 1.

Звичайно, державні органи мали б швидко розкусити і наказати за ухилення від сплати податків та використання екологічно шкідливого вугілля. Але у нас - нагородили Роттердамом+, і більше нічого не помічають.

Жителям Запоріжжя, Ладижину та інших міст, куди відправлялося на спалювання це «цінне» американське вугілля, можна лише поспівчувати. Як бачимо, цинізм і жадібність перемогли соціальну відповідальність.

Джерело: блог Андрія Геруса

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