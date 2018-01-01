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    Думки вголос

    Компанія Ахметова труїтиме українців екологічно шкідливим вугіллям

    Жителям Запоріжжя, Ладижину та інших міст, куди відправлялося на спалювання це «цінне» американське вугілля, можна лише поспівчувати
    У жовтні минулого року ДТЕК купував у США вугілля із сіркою 3,3%. Це втричі більше, аніж стандарт Роттердаму (<1%). А в тарифах споживачі із квітня 2016 року платять саме Роттердам+. В Україні середня сірка вугілля біля 2%. Тобто споживачі платять Роттердам+, але екологічна якість до Роттердаму не наближалася, а навпаки - віддалялася.
    • Андрій Герус

      Колишній член Національної комісії з регулювання електроенергетики і комунальних послуг

    • Сьогодні, 14:01
    • Розсилка
    Рінат Ахметов
    Рінат Ахметов

    Жителям Запоріжжя, Ладижину та інших міст, куди відправлялося на спалювання це «цінне» американське вугілля, можна лише поспівчувати

    У жовтні минулого року ДТЕК купував у США вугілля із сіркою 3,3%. Це втричі більше, аніж стандарт Роттердаму (<1%). А в тарифах споживачі із квітня 2016 року платять саме Роттердам+.

    В Україні середня сірка вугілля біля 2%. Тобто споживачі платять Роттердам+, але екологічна якість до Роттердаму не наближалася, а навпаки - віддалялася. Пояснювали це просто і нехитро: «ну ми ж змішуємо американське вугілля із українським вугіллям».

    Мені потрапили імпортні дані за листопад. Виявляється, у листопаді ДТЕК із США імпортував вугілля із сіркою ще вище, аж 3,46%.

    Купували через свою швейцарську прокладку DTEK Trading SA, там залишали маржу і «надували» вхідну ціну для України.

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    Отже, бізнес-план:

    1. Отримали в тарифах Роттердам+.
    2. Купили дешеве екологічне шкідливе вугілля. 
    3. Через свою швейцарську прокладку зробили його дорогим.
    4. Тим самим завищили витрати, тобто занизили базу до оподаткування в Україні.
    5. І вже цим дорогим американським вугіллям виправдали Роттердам+. 
    6. Повертаємось в пункт 1.

    Звичайно, державні органи мали б швидко розкусити і наказати за ухилення від сплати податків та використання екологічно шкідливого вугілля. Але у нас - нагородили Роттердамом+, і більше нічого не помічають.

    Жителям Запоріжжя, Ладижину та інших міст, куди відправлялося на спалювання це «цінне» американське вугілля, можна лише поспівчувати. Як бачимо, цинізм і жадібність перемогли соціальну відповідальність.

    Джерело: блог Андрія Геруса

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    Запоріжжя екологія США тарифи корупція в Україні вугілля Рінат Ахметов ДТЕК
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