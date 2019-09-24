Про блокаду військовими вагонів з російським вугіллям на Львівщині

Російська компанія-власник вагонів вже нараховує українській компанії штрафи за невчасне повернення вагонів

Відвідав у неділю блокаду вагонів із вугіллям у Соснівці.

Трохи передісторії.

Новий парламент та уряд почали роботу 29 серпня. Рівень запасів вугілля на складах ТЕС/ТЕЦ був трохи більше 700 тис тон, це 50% від запасів вугілля на ту ж дату минулорого року.

На сьогодні рівень запасів складає 1,2 млн тон, це + 500 тис тон за 3 тижні, це вже 62% від минулорічного рівня, але все одно надто мало.

У середині серпні (після 9-ти місячного ремонту) при запуску в роботу горить генератор на 2-му блоці Хмельницької АЕС (в системі охолодження забули пиж із тканини, яким чистили систему охолодження). Відбувається повна автоматична зупинка атомного блоку потужністю 1000 МВт. Для заміщення виробітку е/е потрібно позапланово додатково понад 1 млн тон вугілля до кінця року.

Загалом на сьогодні 5 із 15 атомних блоків у неробочому стані.

Звичайно, у таких умовах нам потрібне вугілля з усіх напрямків, звідки воно тільки може їхати.

На Соснівці стоїть російське вугілля, яке призначається для Центренерго. Це високоякісне вугілля з Кузбасу із золою 13%. Воно мало змішуватися із вугіллям Львіввугілля із золою 45%-55% та відправлятися на Центренерго, яке приймає вугілля із золою 25%.

Фактично ні це російське вугілля не може самостійно поїхати на Центренерго (бо надто низька зола), ні із Львіввугілля не може поїхати (бо надто висока зола). Але можна змішати і забрати макимально великий обсяг високозольного вугілля Львіввугілля, щоб відправити на електростанцію.

Також є проблема на шахті Бужанська (Волиньвугілля), там на складах лежить 15 тис тон вугілля із золою 47%-55%. Таке вугілля не приймає жодна електростанція, бо вимоги - не більше 25%.

Таким чином, це російське вугілля не є конкурентном нашому, ним розбавляється наше, що усереднити/понизити золу, понизити собівартість, зробити товарний концентрат і відправити на ТЕС. Саме тому ці російські вагони стояли не десь на електростанції, а у Соснівці біля Червоноградської збагачувальної фабрики (ЦОФ).

Урядом зараз розробляється план фінансування української державної вугільної галузі. Можна обговорювати створення спільної комісії задля контролю використання цих коштів. Можна здійснювати контроль, що російське вугілля використовується тільки для змішування із українським, якщо це вугілля пропускається на ЦОФ. Все це обговорювалося у неділю.

У жовтні у нас на ремонт зупиняється ще один блок - №1 Хмельницької АЕС. Саме його мало замінити Центренерго, тому критично необхідні додаткові обсяги вугілля.

У неділю ми це все обговорювали із учасниками блокади, ніби всі це розуміють, розуміють, що новий уряд за 3 тижні не може зробити чуда. Була досить конструктивна розмова, домовилися, що разом шукаємо шляхи виходу із ситуації, сфотографувалися та розійшлися на позитиві.

Повертаюся на позитиві у Киів. Підтверджуюсь, що жодних силових дій у Соснівці зараз точно не буде - передаю інформацію хлопцям на місце. І тут ввечері читаю ...., пан Семенченко виступає із новим закликом - захоплювати жд станції та вагони ще і у Рівненській області.

Оскільки у хлопців було тверде рішення зараз не пропускати вагони на ЦОФ, то звернувся із пропозицією, щоб взагалі забрати ці вагони із Соснівки, щоб не дратували там людей. Але також відмова - вагони не можна ні відправляти на ЦОФ, ні забирати із станції.

Російська компанія-власник вагонів вже нараховує українській компанії штрафи за невчасне повернення вагонів. На сьогодні це 5 млн грн, а кожен новий день це додатково 1 млн грн до штрафу. 20% із цього, як податок на прибуток, піде у держбюджет РФ. Трохи дивна боротьба із агресором.

Коротше, я спробував, але нічого з того не вийшло, видно я поганий переговорщик. Маю дещо інше бачення, як будується енергетична незалежність нашої держави, щоб при цьому гарантовано було світло та адекватні тарифи. Ми це робимо не на словах, і у діях, як по російському дизелю, але це треба робити правильно, цивілізовано та підготовлено.

Не буду про попередників, але нагадаю - новий уряд та парламент приступили до роботи 3 тижні тому. І отримали країну у тому стані, у якому отримали.

Джерело: блог Андрія Геруса

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