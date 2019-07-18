Кабмін ввів спеціальне мито на імпорт дизельного палива та скрапленого газу з Росії

Андрій Герус Представник президента в Кабміні

Андрій Герус

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На сьогодні на ринку нафтопродуктів спостерігається профіцит ресурсу, є підстави для ще певного зниження роздрібних цін

Вчора Кабінет міністрів прийняв Постанову, якою ввів спеціальне мито на імпорт із Російської Федерації дизельного палива (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу. Таке спільне рішення президента та уряду прийнято у відповідь на розширення російських економічних санкцій. Нагадаю, у квітні-травні РФ обмежила поставки в Україну нафти, моторного масла, бітуму, етанолу, вугілля тощо.

Згідно відповідного рішення:

спеціальне мито на дизельне паливо, що поставляється трубопровідним транспортом буде складати 3,75% з 1 серпня 2019р та 4,0% з 1 жовтня 2019 р

спеціальне мито на поставки скрапленого газу складатиме 1,75% з 1 серпня та 3,0% з 1 жовтня

Відповідні мито зніме понадринкову маржу трейдера-імпортера, яка виникала по причині логістики (дизельпровід) та інших факторів. Якщо типова ринкова маржа у крупному гурті складає 10-12 дол./т, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа складала 35-40 дол/т.

Таким чином, маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС. Всі трейдери будуть у рівних умовах. Підвищувати ціни у одного окремого імпортера можливості не буде, бо відразу буде іти конкурентне заміщення ресурсу із альтернативних джерел: Білорусь, країни ЄС (Литва, Польща), поставки морем тощо. Таке рішення це щось схоже на windfall tax.

Український бюджет додатково отримає біля 2 млрд грн у рік. На мою думку, ці кошти необхідно спрямувати на розширення програми субсидій для малозабезпечених верств населення. Станом на січень 2018 року 6,9 млн домогосподарств користувалися субсидіями. Проте у силу різних рішень/подій станом на січень 2019 року кількість субсидіантів був зменшений аж до 3,6 млн домогосподарств. Це вилилося у зниження платіжної дисципліни, збільшення боргів за житлово-комунальні послуги.

На мою думку, додатково мінімум 1-1,5 млн незабезпечених домогосподарств обґрунтовано мають право на субсидії, тому ми зараз розробляємо відповідні зміни до правил отримання субсидій.

На сьогодні на ринку нафтопродуктів спостерігається профіцит ресурсу, є підстави для ще певного зниження роздрібних цін.

Джерело: блог Андрія Геруса

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