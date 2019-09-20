Кого зачепить новий закон, який зробив ринок електроенергії більш конкурентним

На сьогодні електроенергетика України функціонує у режимі двох островів: Бурштинський о-в та ОЕС України. ОЕС України з’єднана із Молдовою, Білоруссю та Росією

Цього тижня парламент вніс зміни до енергетичного законодавства, якими зробив ринок електроенергії трошки більш відкритим та конкурентним.

Було знято діюче обмеження, що імпорт е/е із країн, які не є сторонами Енергетичного співтовариства, може здійснюватися лише на «ринок на добу наперед» (двосторонні договори були заборонені).

На сьогодні електроенергетика України функціонує у режимі двох островів: Бурштинський о-в та ОЕС України. ОЕС України з’єднана із Молдовою, Білоруссю та Росією.

Молдова є дефіцитною і іноді бере е/е з України. Імпорту із РФ немає, хоча формально вже давно дозволено (думаю, і не буде). Імпорт із Білорусі вже є - на наш «ринок на добу наперед».

Вся ідея змін - дозволити поставки із Білорусі також по двохсторонніх договорах. Білорусь вже сьогодні експортує електроенергію у країни Прибалтики та в Україну. Зміна законодавства вплине на обсяги поставок несуттєво (можливо, на 10%..15%), бо вже сьогодні всі доступні обсяги імпортуються в Украіну на ринок на добу наперед, а це біля 300 Мвт (загальне споживання ОЕС України біля 18 000 Мвт).

Кого зачепить такий закон?

Енергоатом 90% своєї електроенергії віддає для покриття «зелених» тарифів та тарифів для населення. Решту 10% продає на «ринку на добу наперед». У сегменті двохсторонніх договорів участі не бере.

Компаніі теплової генерації (ДТЕК, Центренерго, Донбасенерго) до 70% своєї електроенергії продають по двохсторонніх договорах. Компанія ДТЕК контролює біля 70% сегменту двохсторонніх договорів.

Всі бажаючі купити по двосторонніх договорах зараз змушені купувати лише у цих трьох компаній. Тепер можна буде законтрактуватись і на білоруську е/е. Очевидно, це не подобається деяким «немонополістом», бо доведеться трошки більше конкурувати. Але якщо наш немонополіст буде знижувати ціни, то впевнений, всі украінські споживачі будуть купувати у своїх рідних.

Ширший вибір у купівлі електроенергії отримує кожен споживач: Київводоканал, хімзавод, металургійний комбінат або хлібопекарня. На сьогодні вже є трейдери, які купують е/е у Білорусі, зокрема НАК «Нафтогаз України». Тепер вони зможуть продавати її не тільки на «ринок на добу наперед», але і напряму по двосторонніх договорах продавати її своїм клієнтам. Це покращує функціональність та ліквідність ринку.

Приблизно таким чином у 2005 році демонополізовували ринок нафтопродуктів, хоча, очевидно, український нафтопереробний завод хотів би, щоб імпорт бензину та дизелю із Білорусі був заборонений.

Це рішення також важливе зараз напередодні опалювального періоду, адже запаси вугілля на складах у нас нижче майже на 50%, аніж рік тому. Чому немонополісти створюють напругу напередодні холодів - це ще одне питання. Але не реагувати на це ми не можемо.

Спасибі усім колегам, які підтримали це рішення. Також спасибі тим, хто був проти, ця інформація також корисна та повчальна для правильного розуміння ситуації вже не старті.

Також спасибі всім ідеальним фракціям та депутатам, які самовіддано боряться із монополістами та олігархами у фейсбуці, але не при голосуванні у парламенті.

Це лише один невеличкий крок задля демонополізації ринку, працюємо над наступними. Але передвиборчі обіцянки щодо демонополізації енергетики обов’язково будемо виконувати.

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