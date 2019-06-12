Тарифи це болюча тема, а тому погана тема для жартів або необачних коментарів

Андрій Герус Представник президента в Кабміні

Андрій Герус

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості пониження тарифів для населення

Хочу вибачитися за невдалу свою фразу про те, що «Зеленський жартував про зниження тарифів». Дається взнаки брак політичного досвіду, зокрема у спілкуванні із журналістами. Звичайно, тарифи це болюча тема, а тому погана тема для жартів або необачних коментарів.

Насправді, президент Зеленський вже двічі скликав нараду щодо можливості пониження тарифів для населення. Але це має відбуватися не спричинивши девальвації, додаткової інфляції чи економічної кризи. Робота над цим триває. Для деяких змін потрібен працездатний парламент та нові закони. Загалом це буде комплексний план, який складається із:

1. Зниження тарифів там, де це можна зробити без негативних побічних ефектів.

2. Демонополізації енергетичних ринків. Сподіваюсь і Антимонопольний комітет таки повноцінно запрацює.

3. Збільшення видобутку газу, та залучення для цього іноземних інвесторів. Відмова від імпортного газу дасть можливість знизити ціну газу на 20%-30%.

4. Перегляд правил надання субсидій, оскільки є розуміння, що деякі категорії населення позбавлені субсидій несправедливо. Щоб мати у бюджеті гроші на субсидії, деяких олігархів доведеться позбавити податкових пільг та преференцій.

5. Енергоефективність, термомодернізація житлового фонду. Менше споживання - менша платіжка.

6. Ріст доходів населення, що буде зменшувати гостроту тарифного питання для домогосподарств.

Окрім того, важливим є стримування зростання тарифів, і така робота є як публічною, так і непублічною. Зокрема, нещодавно з’явилася інформація, що регулятор розглядав можливість підняти для населення тарифи з 1 липня на газ на 10%-15%, та на електроенергію на 150%.

Наша думка була, що таке не можна робити, не маючи довіри та розуміння суспільства. Перед цим потрібно продемонструвати українцям тверді та справедливі дії регуляторів відносно енергетичних монополій, а також показати, що за розкрадання тарифних коштів наступає відповідальність. Наскільки я розумію, наша думка була врахована.

Хоча і без популізму, але питання тарифів, безумовно, у фокусі уваги. Звичайно, я багато із цих пунктів говорив і у живому інтерв’ю, але у заголовки/новини це не потрапило. Хто ще новий у політиці, вчіться краще на моїх помилках

Джерело: блог Андрія Геруса

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